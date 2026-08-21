Una dintre cele mai prestigioase școli de film din lume vine în România. New York Film Academy va susține workshop-uri de film la noi în țară

New York Film Academy vine în România în urma unui parteneriat încheiat cu Academia Buftea, cea mai mare școală de film și teatru din România. Cele două instituții au semnat un acord de cooperare educațională care deschide noi oportunități pentru copiii și adolescenții pasionați de film din România.

Primul pas concret al colaborării are loc chiar săptămâna viitoare, când un reprezentant New York Film Academy (NYFA) vine în România și participă, în perioada 26–29 august, la cea de-a treia ediție a Mangalia Youth Film Festival (MYFF), festivalul internațional de film pentru copii și adolescenți organizat de Academia Buftea.

La Mangalia, reprezentantul NYFA va avea o întâlnire dedicată cu peste 100 de copii și adolescenți despre educația cinematografică internațională, programele universității și oportunitățile pe care le au adolescenții care își doresc să transforme pasiunea pentru film într-o profesie. Pentru tinerii cinefili, întâlnirea reprezintă una dintre primele oportunități create în contextul noii colaborări: posibilitatea de a avea un dialog direct cu un reprezentant New York Film Academy, de a pune întrebări și de a înțelege mai bine ce presupune educația și pregătirea pentru industria internațională de film.

Un parteneriat construit după ani de film făcut „pe bune”

Parteneriatul cu New York Film Academy reprezintă un obiectiv pe care Academia Buftea și l-a propus încă din primii ani de activitate și vine într-un moment în care proiectele academiei au depășit tot mai mult granița unei școli clasice de actorie.

Academia și-a construit modelul educațional în jurul unei idei simple: copiii și adolescenții nu trebuie doar să învețe teoretic actorie sau film, ci să treacă prin experiența reală a unei producții — de la actorie, scenariu și regie până la casting, filmare și lucrul alături de o echipă profesionistă.

În ultimii ani, proiectele realizate cu implicarea cursanților au crescut ca amploare, de la scurtmetraje și spectacole de teatru la producții de serial, printre care „BCC – Bucharest Central College”, disponibil pe VOYO, primul lungmetraj al Academiei Buftea, o producție în care joacă și actorul american Eric Roberts și un serial ce va fi disponibil curând pe TV.

Aceste proiecte, alături de dezvoltarea constantă a programelor educaționale ale Academiei, au făcut posibil următorul pas: conectarea cursanților din România cu oportunități de educație cinematografică la nivel internațional.

„Este un parteneriat la care visăm încă de când am început Academia Buftea. Ne-am dorit să reînviem industria de film pentru copii și adolescenți și să construim aici o școală în care copiii să nu învețe doar să joace, ci să înțeleagă filmul făcând film și să aibă acces la proiecte pe măsura educației pe care vrem să le-o oferim. Faptul că astăzi putem construi această legătură cu New York Film Academy este pentru noi o confirmare a drumului parcurs, dar mai ales începutul unei etape noi.”, declară Vlad Ionescu, fondator Academia Buftea.

15% reducere pentru cursanții Academia Buftea la programele NYFA

Acordul semnat de cele două instituții aduce și un prim beneficiu concret, exclusiv pentru cursanții Academia Buftea care participă la programele New York Film Academy și anume o reducere de 15% la taxa de școlarizare, precum și la taberele de vară din campusul NYFA.

În același timp, colaborarea creează cadrul pentru dezvoltarea unor workshop-uri susținute de NYFA în România, precum și alte proiecte educaționale și artistice comune. Primele programe concrete dezvoltate în cadrul colaborării urmează să fie anunțate în perioada următoare.

„New York Film Academy (NYFA) este încântată să colaboreze cu Academia Buftea din România pentru a inspira și susține următoarea generație de cineaști și actori. Prin această colaborare extraordinară, ne dorim să creăm oportunități pentru tinerii creatori de povești, astfel încât aceștia să își dezvolte abilitățile, să își exploreze creativitatea și să se conecteze cu o comunitate globală de artiști. Împreună, NYFA și Academia Buftea își propun să susțină noile voci curajoase și să contribuie la conturarea viitorului filmului și al artelor spectacolului la nivel mondial.”, declară Sonny Calderon, Vicepreședinte pentru activitatea academică al New York Film Academy.

De la București la New York

Relația dintre cele două instituții a început înainte de semnarea acordului. În 2025, un grup de cursanți Academia Buftea a vizitat New York Film Academy în cadrul unei experiențe educaționale organizate la New York, unde adolescenții au participat la un workshop și au descoperit direct mediul unei școli internaționale de film. Un an mai târziu, această primă întâlnire se transformă într-o colaborare oficială.

Pentru Academia Buftea, obiectivul pe termen lung este ca distanța dintre un copil care începe să facă film în România și industria cinematografică internațională să devină din ce în ce mai mică.

Despre Academia Buftea

Academia Buftea este cea mai mare școală de film și teatru dedicată copiilor și adolescenților, cu peste 800 de cursanți anual, construită în jurul educației prin experiență practică. Cursanții participă anual la producții de film, spectacole, proiecte de serial și experiențe cinematografice dezvoltate alături de profesioniști din industrie.

Academia este, de asemenea, organizatorul Mangalia Youth Film Festival (MYFF), festival internațional de film cu și pentru copii și adolescenți, ajuns în 2026 la cea de-a treia ediție, care va avea loc în perioada 26–29 august, la Mangalia.

Detalii despre programele Academia Buftea: https://academiabuftea.ro/cursuri/

Videoul oficial al parteneriatului: https://youtu.be/tpbGgcdcaMg

Pagini oficiale: Facebook; Instagram; YouTube.

Articol susținut de Academia Buftea