După ce a ajuns sponsor Ferrari, o puternică firmă românească își face publicitate în SUA, cea mai scumpă piață a lumii

Producătoare de antiviruși și de soluții de securitate cibernetică, Bitdefender este una dintre puținele companii românești care se află constant pe primele trei locuri în lume în industria sa. Recent, ea a anunțat o premieră: campanie publicitară în SUA despre o fraudă online extrem de periculoasă.

Fraudele din internet bazate pe exploatarea relaţiilor romantice sunt un fenomen de masă și extrem de riscant pentru victime. Agenția de publicitate DDB România a creat pentru Bitdefender o campanie de publicitate cu spoturi care descriu acest fenomen căreia îi cad pradă mai ales femeile.

Bitdefender este o companie românească de cybersecuritate fondată în anul 2001 de către informaticianul Florin Talpeș și care a ajuns să devină un jucător global.

De la parteneriat cu Ferrari la reclamă în SUA

Compania nu are o expunere majoră publicitară în România, ci pe piața mondială. Așa se explică și marile contracte publicitare, de pildă faptul că Bitdefender a semnat o înțelegere de sponsorizare cu Ferrari. Conform surselor GOLAZO, publicația de sport a HotNews, contractul Bitdefender – Ferrari e de ordinul a zeci de milioane de euro, un nivel de cheltuieli, dar și de reclamă, fără precedent pentru o firmă din România.

Bitdefender își face acum reclamă pe piața din SUA cu o problemă comună și în America, dar și în Europa: fraudele online unde victime sunt femeile care sunt atrase de escroci să intre în „relații romantice”. Miza în astfel de „scam”-uri este obținerea ilegală de bani de la „parteneră”.

Dar banii nu sunt decât un plan al infracțiunii. Pentru datele personale, imagini și alte informații pot deveni, la rândul lor, extrem de periculoase.

Campania publicitară se numește „Inner Alerts”. A fost creată de agenția românească de publicitate DDB România, împreună cu Diud, agenție de producție video.

Premiată cu Gold şi Silver la Internetics, campania a fost ulterior preluată şi adaptată pentru piaţa din Statele Unite.

„În spatele fraudei există o componentă emoţională foarte complexă.”

Directoarea Mirabela Dinu, Head of Social Media, Bitdefender a spus, într-un comunicat citat joi de Pagina de Media, că: „Romance scams reprezintă de mulţi ani o problemă pe piaţa din Statele Unite, una dintre cele mai importante la nivel mondial pentru Bitdefender. Acolo am urmărit constant evoluţia şi sofisticarea acestui tip de fraudă. Pentru noi, provocarea a fost să vorbim despre înşelătorii dincolo de componenta lor tehnică”.

„În cazul romance scams, tehnologia poate ajuta la identificarea unor riscuri, dar în spatele fraudei există o componentă emoţională foarte complexă. De aceea, am ales să punem în centru femeile, vulnerabilitatea lor şi procesul prin care ajung să aibă încredere într-o persoană care le manipulează”, a precizat Mirabela Dinu.

Karina Condei, Strategy Director, DDB România a explicat ce rol joacă rușinea în perpetuarea fraudelor de acest gen:

„Research-ul ne-a arătat că romance scams nu lasă în urmă doar pierderi financiare, ci şi multă ruşine. Victimele ajung să se învinovăţească pentru că au avut încredere şi să fie privite de cei din jur ca fiind naive sau credule. Dar asta înseamnă să ignorăm cât de sofisticată este, de fapt, manipularea din spatele acestor fraude şi cât de bine ştiu scammerii să exploateze momentele de vulnerabilitate”.

„Aşa am ajuns la ideea de a nu vorbi doar despre manipulare, ci de a o face vizibilă. Am construit o poveste în care publicul poate vedea, pas cu pas, cum se construieşte încrederea, cum sunt testate limitele şi cum semnalele de alarmă ajung să fie ignorate”, a mai explicat Karina Condei.

„E un pericol care devine tot mai greu de ignorat şi sperăm că această campanie a reuşit să aducă romance scam-urile mai aproape de conştientizarea de zi cu zi şi, poate, să ajute măcar o femeie să se oprească înainte de a fi păcălită”, a subliniat Andra Vlăsceanu, Group Creative Director, DDB România.