Una dintre cele mai puțin vizitate țări din lume și-a inaugurat primul bancomat, salutat ca „o mare realizare”

Una dintre cele mai izolate națiuni din lume, insula paradisiacă Tuvalu din Pacific, este înconjurată de pești exotici din abundență și recife de corali colorați. În condițiile în care relațiile sale comerciale cu restul lumii sunt extrem de limitate și nici turiștii nu se înghesuie să o viziteze, mica țară insulară și-a deschis abia săptămâna aceasta primele bancomate, relatează CNN.

Situată între Australia și Hawaii, țara este atât de izolată încât toate tranzacțiile, fie ale localnicilor, fie ale vizitatorilor, s-au făcut dintotdeauna doar în numerar.

Drept urmare, atunci când această mică țară insulară și-a inaugurat primele bancomate din istorie pe 15 aprilie, a fost un adevărat motiv de sărbătoare, potrivit CNN.

În timp ce oficialii s-au adunat în fața unuia dintre bancomate, pe insula principală a țării, Funafuti, premierul Feleti Teo a salutat un „moment semnificativ”. El a prezentat marți noile bancomate ale țării, înconjurat de demnitari locali, și a tăiat un tort uriaș de ciocolată.

Residents on the Pacific island of Tuvalu have previously withdrawn cash from banks on payday, with long queues ensuing at bank branches. https://t.co/gzHN6GOMQi