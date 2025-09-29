Una dintre cele mai vechi companii românești dispare

Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, a semnat lansarea procedurilor de dizolvare și lichidare, ca urmare a diminuării activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social.

Compania, cu sediul în Cluj-Napoca, este parte a grupului austriac Herz Armaturen. Din 2020, activitatea operațională a companiei a fost închisă. De atunci, veniturile au fost susținute doar prin vânzarea de produse reziduale și active rămase, precum și printr-un contract de subînchiriere, relevă datele analizate de Profit.ro. Din 2020 până în prezent, o mare parte din active au fost vândute și majoritatea angajaților au fost disponibilizați. Armătura mai avea doar 6 angajați la sfârșitul anului 2024.

