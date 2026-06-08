Una dintre destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară a interzis fumatul pe plaje

Autoritățile din Antalya au interzis, la începutul verii, fumatul pe unele dintre cele mai populate plaje, cu milioane de turiști anual, conform publicației The Sun. Cei care fumează sau aruncă chiștoace în zonele interzise riscă o amendă de 1.764 de lire turcești (33 de euro).

De la 5 iunie 2026, pe plajele din Lara, Belek, Çamyuva și Beach Park a fost interzis fumatul și aruncarea chiștoacelor de țigări pe nisip. Amenda pentru încălcarea legii este de 1.764 de lire tucești.

Decizia face parte din „Inițiativa Mediterana Albastră”, care se concentrează pe conservarea marină. Coordonatoarea proiectului a declarat, pentru presa din Turcia, că țigările de pe fundul mării „sunt transpuse în mare de curenți și provoacă daune grave ecosistemului”.

Potrivit autorităților, citate de publicația britanică, 17 milioane de turiști vizitează anual Antalya.

Fumatul nu a fost interzis doar pe unele plaje din Turcia. Nici în spațiile publice închise, la locurile de muncă sau în transportul public nu se poate fuma. Potrivit The Sun, oficialii turci se gândesc să interzică fumatul și la activitățile sportive, de sănătate sau educaționale, în locurile de joacă sau în lăcașuri de cult, iar nerespectarea legii ar aduce amenzi de până la 5.000 de lire turcești (94 de euro).

Turcia a urmat exemplul Spaniei, care amendează persoanele care fumează în locuri interzise cu sume între 30 și 2.000 de euro, și al Franței, care interzice complet fumatul în toate zonele publice, inclusiv plaje, mai scrie publicația.