Una dintre marile platforme de streaming a comandat un serial „RoboCop”, la aproape 40 de ani după filmul original

După ani de zvonuri în acest sens, Amazon MGM confirmat oficial că a comandat un nou serial bazat pe „RoboCop”, clasicul film SF din 1987, pentru platforma de streaming Amazon Prime Video, relatează Gizmodo.

Cineastul american Peter Ocko (cunoscut pentru munca sa la seriile „The Office” și „Lodge 49”) va fi coordonatorul general al serialului, în timp ce James Wan („Insidious”, „The Conjuring”, „Furious 7”) se va număra printre producători.

„Sunt un fan înrăit al lui RoboCop de foarte mult timp, așa că posibilitatea de a contribui la aducerea acestui univers pe micul ecran este un vis devenit realitate”, a declarat Wan, un regizor și producător foarte apreciat la Hollywood, într-un comunicat pentru Deadline.

„RoboCop” spune povestea lui Alex Murphy, un polițist din orașul Detroit al viitorului, care este ucis cu brutalitate în timpul unei misiuni și este ales apoi pentru un program experimental care îi folosește rămășițele pentru a crea un nou polițist robotic. În cele din urmă însă, o parte din umanitatea lui Murphy începe să revină, pe măsură ce descoperă că în spatele acestui program se ascunde altceva.

Serialul „RoboCop” se va baza pe un film revoluționar la vremea sa

Filmul din 1987, violent și cu o puternică tentă satirică, a fost considerat revoluționar pentru genul science-fiction. Spre deosebire de mulți protagoniști ai vremii, personajul principal al lungmetrajului nu este un om cu trăsături robotice, impasibil și invincibil, ci un robot cu trăsături umane, afectat de pierderea propriei umanități, după cum nota IndieWire cu mai bine de un deceniu în urmă, când în cinematografe a apărut un film „RoboCop” nou.

Filmul original a avut un succes suficient de mare încât a generat două continuări, precum și un serial TV în 1994. Franciza a fost relansată în 2014, cu actorul suedez Joel Kinnaman preluând de la Peter Weller rolul lui Murphy, însă atât serialul din 1994, cât și „reboot”-ul din 2014 au fost considerate eșecuri.

Într-un interviu acordat CNN în 2013, după ce orașul Detroit a intrat în faliment și după ce acesta fusese catalogat drept cel mai periculos oraș din Statele Unite, Edward Neumeier, scenaristul filmului din 1987, a vorbit despre caracterul profetic al acestuia:

„Acum trăim în lumea pe care o imaginam în RoboCop… despre modul în care marile corporații vor avea grijă de noi și… despre cum nu o vor face”. Paul Verhoeven, regizorul filmului, a descris „RoboCop” drept un lungmetraj înaintea timpului său, și unul care nu ar putea fi îmbunătățit prin utilizarea efectelor digitale.

„Ceea ce Paul Verhoeven a creat în 1987 era cu decenii înaintea vremurilor sale, iar întrebările pe care le ridică despre tehnologie, identitate și despre cine servesc cu adevărat corporațiile au devenit și mai presante”, a mai declarat acum James Wan.

Regizorul și producătorul american James Wan, FOTO: Jordan Strauss, JanuaryImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serialul Amazon Prime Video îl va avea la bord pe omul care și-a lăsat amprenta asupra „RoboCop”

Wan a dezvăluit și că scenaristul Edward Neumeier a fost convins să se alăture echipei serialului.

„Cu viziunea distinctă a lui Peter [Ocko] și abordarea sa îndrăzneață asupra poveștilor, alături de Ed [Neumeier] și partenerii noștri de la Amazon MGM Studios, lucrăm pentru a onora ceea ce a făcut originalul atât de emblematic și pentru a evidenția relevanța sa în lumea modernă, dominată de tehnologie, construind în același timp ceva incontestabil nou pentru un public global”, a declarat Wan.

Amazon a achiziționat legendarul Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) în 2022 pentru a forma noul studio Amazon MGM. Unul dintre primele obiective ale noilor directori a fost să valorifice bogatul portofoliu de proprietăți intelectuale ale MGM. Printre acestea se numără „Legally Blonde” (care a primit recent un serial-prequel pe Prime Video), „Stargate” (aflat în dezvoltare până de curând) și „James Bond”.

Presa de la Hollywood a aflat aproape imediat că directorii Amazon MGM vor să relanseze și franciza „RoboCop” cu un nou serial, însă greva care a paralizat industria cinematografică americană în anul următor și prioritatea acordată altor proiecte au făcut ca divizia de divertisment a companiei fondate de Jeff Bezos să nu dea undă verde proiectului până acum.

„RoboCop este o franciză care a însemnat ceva pentru public timp de aproape patru decenii – nu doar ca spectacol de acțiune, ci și ca o oglindă incisivă și provocatoare a relației noastre cu tehnologia și puterea”, a declarat Peter Friedlander, directorul diviziei Global Television din cadrul Amazon MGM Studios.