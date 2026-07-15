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Actualitate

Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 

Rebecca Popescu
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Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, spune că cei care „vântură scenariul alegerilor anticipate” o fac  „fără să existe un raționament minim, logic”. Ce indică sondajele social-democraților. 

  • Zamfir atrage atenția că PNL a decis să nu se alieze cu PSD, dar nu există veto liberal pe alianța cu AUR.
  • „Au un obiectiv comun în momentul ăsta, atât Ilie Bolojan cât și AUR – alegerile anticipate”.
  • PNL au luat doi membri de la Diana Șoșoacă, i-au pus șefi de organizații și brusc „sunt frecventabili”, spune Zamfir. 
  • De ce PSD are „o problemă de încredere vis-a-vis de George Simion”.
Daniel Zamfir. Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

– HotNews: Domnule senator Daniel Zamfir, cum se poziționează PSD în privința alegerilor anticipate? Sorin Grindeanu spunea în iunie că PSD nu se teme de vot, iar ieri spunea că acest scenariu ar arunca România în brațele instabilității. 
– Daniel Zamfir: Eu acum văd că toată lumea flutură scenariul alegerilor anticipate fără să existe un raționament minim, logic. Care ar fi consecințele alegerilor anticipate, dincolo de consecințele economice, sociale, care fără doar și poate sunt unele menite să agraveze actuala situație.