Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 

– HotNews: Domnule senator Daniel Zamfir, cum se poziționează PSD în privința alegerilor anticipate? Sorin Grindeanu spunea în iunie că PSD nu se teme de vot, iar ieri spunea că acest scenariu ar arunca România în brațele instabilității. – Daniel Zamfir: Eu acum văd că toată lumea flutură scenariul alegerilor anticipate fără să existe un raționament minim, logic. Care ar fi consecințele alegerilor anticipate, dincolo de consecințele economice, sociale, care fără doar și poate sunt unele menite să agraveze actuala situație.

„AUR ar fi undeva la 35%”

– Sondajele interne ce vă arată? S-ar putea schimba ceva în aritmetica parlamentară după anticipate sau ar fi mai degrabă doar o amânare de încă câteva luni?

– Sigur ar aduce un scor mai ridicat pentru AUR. Asta este limpede. În ceea ce privește celelalte partide, scorurile sunt apropiate față de ce a fost la alegerile din 2024.

Adică, AUR ar fi undeva la 35%, blocul nou PNL-USR, blocul neo-marxist, ar avea undeva la, probabil, 25-27%. PSD tot undeva 20-25%.

Așadar, care ar fi noua ecuație politică care să degaje o majoritate? Pentru că în momentul în care AUR a luat 35%, minim, la redistribuire 40%, va fi greu pentru orice președinte al României să nu nominalizeze un premier de la AUR.

Așadar, toți cei care vântură alegeri anticipate, și aici mă refer la cei de la PNL și USR, nu fac decât să crească șansele ca în România să existe un prim-ministru de la AUR.

Zamfir: Un alt guvern îl debarcă pe Bolojan. Alegerile anticipate îl țin în centrul jocului

– Credeți că PNL și USR își doresc cu adevărat aceste alegeri anticipate sau e mai degrabă o cheie de negociere?

– Eu cred că e mai degrabă o cheie de negociere pentru că sunt și ei conștienți că nu pot face nicio majoritate în Parlament fără PSD sau fără AUR. Pentru că, iată, ceva foarte straniu. Am în două partide care au luat decizii la partid ca sub nicio formă să nu se mai alieze cu PSD. Dar n-am văzut să ia aceeași decizie legătură cu AUR.

Acum, dacă or avea de gând să facă cu AUR… nu e exclus. Cu atât mai mult cu cât acum vedem limpede că Bolojan are o înțelegere cu AUR. Pentru că au un obiectiv comun în momentul ăsta, atât Ilie Bolojan cât și AUR – alegerile anticipate.

AUR a declarat că vrea alegeri anticipate. Ilie Bolojan vrea prin orice mijloc să se prelungească această stare de incertitudine. Alegerile anticipate l-ar menține pe Ilie Bolojan în centrul atenției, în centrul jocului.

În schimb dacă ar fi orice altă formulă guvernamentală fără Ilie Bolojan, el și-ar pierde puterea.

„E ca și cum ne-am jucat în curtea școlii de-a guvernarea”

– Dacă nici PNL, nici USR nu o să-și schimbe poziția în negocierile pentru Guvern, care este cealaltă soluție pentru a pune punct crizei?

– Orice scenariu în momentul ăsta este posibil. Pentru că e limpede că nu se dorește deblocarea situației.

Deblocarea situației am auzit-o mai ales de la USR. Asta arată cât de infantili politic sunt. „Dom’le, hai să facem o rotație guvernamentală. Noi să continuăm acum guvernarea și după aceea să veniți voi de la PSD”. E ca și cum ne-am jucat în curtea școlii de-a guvernarea.

O soluție poate fi, într-adevăr, ca Partidul Social-Democrat să-și asume guvernarea. Și să vedem dacă vom construi o majoritate în jurul lui Sorin Grindeanu. Eu cred că se poate construi o majoritate în baza unui program prin care să scoți România din această situație.

Despre recrutările făcute de PNL de la SOS

– PSD cu cine ar putea forma această majoritate?

– Cu parlamentari care înțeleg că ăsta este obiectivul României în momentul ăsta.

– Adică inclusiv parlamentari neafiliați, de la S.O.S România, POT, PACE?

– Sigur, de ce nu? Sigur că da. De ce nu neafiliați? Văd dublu limbaj la cei de la PNL și USR. Adică când au luat doi foști membri ai partidului Dianei Șoșoacă și i-au pus șefi de organizație, oamenii sunt frecventabili. Atunci când votează cu PSD sunt șoșocari și extremiști. Dublul limbaj este absolut penibil.

Spune că au „o problemă de încredere vis-a-vis de George Simion”

– Colaborarea cu AUR e în continuare exclusă?

– A spus-o și Sorin Grindeanu, problema este de încredere vis-a-vis de George Simion. Eu vă spun răspicat că sunt parlamentari AUR care sunt oameni de bună credință, sunt oameni care au o carieră în spate.

Nu îi putem cataloga, eu cel puțin niciodată nu am catalogat AUR ca fiind un partid extremist, deși au existat anumite declarații ale unor parlamentari AUR care au ieșit din sfera decenței politice.

E un partid care, până la urmă, a luat 20% din voturile oamenilor și mai mult decât atât, acum are o încredere de peste 30% în rândul electoratului.

Anticipatele, un pod prea îndepărtat?

– Totuși, ca să ne întoarcem un pic la scenariul anticipatelor, pentru că președintele astăzi a spus că nu le exclude, credeți că în momentul ăsta organizarea alegerilor anticipate e fezabilă?

– E foarte greu de realizat, sincer, pentru că sunt, iată, mulți parlamentari neafiliați, de exemplu, despre care mi-e greu să cred că vor vota pentru alegeri anticipate, dacă asta înseamnă pierderea mandatului.

Ca atare, e greu să faci socoteala că poți să faci alegeri anticipate când, în mod pragmatic, trebuie să le soliciți parlamentarilor de la toate partidele, inclusiv neafiliați, să renunțe la mandatul de parlamentar cu doi ani jumate înainte. Mi-e greu să cred că lucrul ăsta ar fi posibil.

Nevoia „de a scoate România”

– Deci credeți că dacă președintele Nicușor Dan ar face acum o a doua nominalizare, s-ar putea să treacă?

– Eu cred că, sunt șanse să treacă în momentul în care premierul nominalizat, și îmi doresc să fie Sorin Grindeanu, vine cu un proiect, cu un program prin care să scoatem România din această situație. Eu cred că se vor găsi parlamentari din toate partidele politice care să vină alături de noi în baza acestui program.

Acum nu mai discutăm de stânga, dreapta, neo-marxist și așa mai departe. Discutăm pur și simplu de nevoia de a scoate România din această situație economică în care ne-a dus Ilie Bolojan.