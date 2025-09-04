„Una-i una și alta-i alta” – Ce date a prezentat ministrul Energiei pentru a demonta mitul că România dă energie gratis Republicii Moldova

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat joi la guvern câteva cifre privind energia tranzacționată pe bursă pentru a demonta anumite fake news-uri propagate în mediul online referitoare la faptul că România ar da energie gratis în Republica Moldova. „Vreau să elimin acest mit și aceste minciuni care se propagă în mediul online conform cărora România își folosește o parte din avantajele strategice pentru a da energie la jumătate de preț într-o alta țară vecină, prietenă, extrem de importantă pentru noi, pe care o prețuim, dar una-i una și alta-i alta”, a spus acesta.

Ministrul Bogdan Ivan a prezentat în acest sens datele de pe piața SPOT, subliniind că în prezent toată energia care se tranzacționează în România, Serbia, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Ucraina sau Ungaria se face pe bursă.

„În funcție de prețul la anumite intervale orare se vinde și se cumpără. Vă dau un exemplu foarte clar pentru a închide acest mit că România dă gratis energie în Republica Moldova, la nivelul lunii iulie de exemplu, în medie România a importat energie electrică cu 104 euro/MWh și a vândut cu 127 de euro/MWh, adică a vândut mai scump decât a importat. În luna august a importat în medie la 78 de euro pe MWh și exportat, adică a vândut la 115 euro/MWh, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a declarat ministrul.

În plus, ministrul Energiei a subliniat că Guvernul din Republica Moldova a stabilit două mecanisme care au determinat scăderea prețului la energie către populație.

„Guvernul Republicii Moldova a stabilit un mecanism de protecție a consumatorilor prin care subvenționează un consum de pana la 110 KWh, doar diferența urmând să fie plătită de oameni și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA-ul la energia electrică, lucru care a făcut ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic”, a spus acesta.

Cum sunt importurile și exporturile de energie în relația cu Republica Moldova și Ucraina

Datele prezentate joi de ministru sunt întărite și de situația din primele cinci luni ale acestui an.

În cazul relațiilor comerciale cu Republica Moldova şi Ucraina exporturile de energie sunt mai mari şi mai scumpe, în timp de importurile sunt mai mici şi mai ieftine.

România a exportat în Moldova 1,1 milioane MWh, la preţul de 116 euro / MWh, iar în Ucraina 167,5 mii MWh, la preţul de 126 euro/MWh.

Ponderea cantităților de energie importată în cele două ţări este nesemnificativă raportată la total.

România a importat din Republica Moldova 77 mii MWh, la preţul de 94 euro /MWh, iar în Ucraina – 73 mii MWh, la preţul de 84 euro / MWh.