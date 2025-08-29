„Unchiule”. Un telefon a încheiat astăzi brusc cariera unei prim-ministre dintr-o importantă țară din Asia

Vineri, Curtea Constituțională thailandeză a demis-o din funcție pe prim-ministra suspendată Paetongtarn Shinawatra, hotărând că un controversat apel telefonic cu fostul lider al Cambodgiei a încălcat normele de etică, într-o mișcare care aruncă regatul într-o nouă criză politică, scrie CNN.

Paetongtarn, membră al puternicei dinastii politice Shinawatra, a devenit cel mai tânăr prim-ministru al țării în august 2024 și a ocupat această funcție doar un an.

În convorbirea telefonică care a fost făcută publică, care a avut loc pe 15 iunie, pe fondul escaladării tensiunilor la granița cu Cambodgia, Paetongtarn putea fi auzită adresându-se fostului prim-ministru cambodgian Hun Sen cu apelativul „unchiule” și părea să critice acțiunile propriului său armate în conflictele de la graniță care au dus la moartea unui soldat cambodgian, scrie CNN.

Paetongtarn a adăugat, de asemenea, că dacă Hun Sen „dorește ceva, să-mi spună și se va ocupa de asta” – remarci controversate care au devenit punctul central al cazului împotriva ei.

Cel puțin 38 de morți

Comentariile sale din înregistrarea audio, a cărei autenticitate a fost confirmată de ambele părți, au stârnit valuri în Thailanda, acolo unde emoția naționalistă era deja puternică în legătură cu disputa de frontieră, iar oponenții au acuzat-o că a compromis interesele naționale ale țării.

Câteva săptămâni mai târziu, cele două țări s-au angajat într-un conflict de cinci zile care a provocat moartea a cel puțin 38 de persoane, în majoritate civili, și a forțat sute de mii să-și părăsească casele.

Paetongtarn și-a cerut scuze față de poporul thailandez „care s-ar putea simți neliniștit sau supărat în legătură cu această chestiune” și a spus că remarca ei a fost o tehnică de negociere folosită pentru a calma tensiunile.

A acceptat sec verdictul

Imediat după aflarea verdictului, aceasta a reacționat scurt în fața presei, transmite BBC.

Paetongtarn afirmă că verdictul de astăzi reprezintă „încă o schimbare politică bruscă” în Thailanda, unde ea devine al cincilea lider din 2008 care este demis de această instanță.

Ea mulțumește „tuturor celor care mi-au oferit ocazia de a lucra în ultimul an” și afirmă că „iubește națiunea, religia și monarhia” Thailandei „cât se poate de mult”.

„Transmit sprijinul meu următoarei administrații”, a spus ea înainte de a se înclina, zâmbi și pleca.