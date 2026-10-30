Undă verde din SUA pentru rachete Patriot în valoare de 2,1 miliarde de dolari destinate Ucrainei

Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Ucraina va plăti rachetele interceptoare din contribuții ale Canadei, Germaniei și Norvegiei, direcționate printr-un program numit US JUMPSTART, precum și din fonduri naționale finanțate prin Împrumutul de sprijin pentru Ucraina al UE, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Programul US JUMPSTART folosește donații de la aliați pentru a cumpăra arme, servicii și instruire pentru Ucraina, iar scopul este să o sprijine în războiul cu Rusia, conform descrierii de pe un site al Pentagonului.

În august 2025, același program a fost folosit pentru achiziționarea a 3.350 de rachete de croazieră cu lansare din aer, în valoare de 825 de milioane de dolari, produse de Zone 5 Technologies și CoAspire.

În cazul interceptoarelor Patriot, contractorul principal este Lockheed Martin.

Zelenski spunea că Ucraina așteaptă „de aproape o lună” acordul SUA

La începutul săptămânii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase că țara sa așteaptă „de aproape o lună semnătura” secretarului de război al SUA, Pete Hegseth, pentru a primi rachete de apărare antiaeriană.

În tot acest timp, forțele ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și civile.

„Așteptăm de aproape o lună semnătura dlui Hegseth pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot și NASAMS. Am dat instrucțiuni echipei noastre să abordeze acest subiect cu partea americană”, a scris Volodimir Zelenski, luni, într-o postare pe platforma X, citat de Agerpres.

Afirmația a fost făcută într-o perioadă de tensiuni sporite între administrațiile de la Kiev și Washington. Președintele american Donald Trump a stârnit nemulțumirea Ucrainei printr-un acord cu Rusia privind motorina și l-a criticat pe Zelenski pentru că nu oprește atacurile asupra rafinăriilor rusești.

De partea cealaltă, liderul ucrainean a acuzat presiuni ale administrației Trump pentru a determina Ucraina să capituleze în fața Rusiei.