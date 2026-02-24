Rețeaua de magazine „La Cocoș” va fi preluată de proprietarul Lidl și Kaufland, după ce tranzacția a fost aprobată de Consiliul Concurenței. Instituția a fixat însă câteva condiții

Consiliul Concurenței a anunțat marți că a autorizat condiționat preluarea „La Cocoș” de către grupul Schwarz, care operează rețelele Kaufland și Lidl.

Angajamentele asumate de germani „asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, caracterizat prin prețuri mici și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și menținerea unui nivel adecvat de concurență pe piața de retail alimentar”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

„În același timp, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu păstrarea aceluiași model de business orientat către prețuri accesibile, astfel încât să se se exercite o presiune concurențial, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară”, mai spune Chirițoiu.

Ce angajamente și-a asumat proprietarul Kaufland și Lidl

Grupul Schwarz se angajează să mențină strategia actuală de preț a magazinelor La Cocoș, fără a depăși marja brută de referință (un indicator care arată cât de profitabilă este, în realitate, activitatea de bază a firmei- n.red.), pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacției.

În același timp, grupul Schwarz se angajează să nu închidă activitatea rețelei La Cocoș pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea tranzacției și să mențină (cel puțin 5 ani) formatul specific al magazinelor La Cocoș în parametrii actuali.

În plus, germanii își asumă extinderea rețelei La Cocoș la nivel național, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii 5 ani.

De asemenea, grupul Schwarz va menține La Cocoș separată de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România, pentru o perioadă de 5 ani. În acest fel se va păstra independența comercială a La Cocoș și se vor limita efectele unei posibile consolidări excesive pe piața comerțului cu amănuntul de produse de larg consum.

Supermarket La Cocoș este activ pe piață prin intermediul unor magazine de comerț cu amănuntul în Ploiești (două magazine), București și Brașov (câte un magazin), prin care desfășoară activități de comercializare de produse alimentare și nealimentare.

Pe parcursul anului 2025, compania a deschis alte trei magazine, în Pitești, Craiova și Arad.

Grupul Schwarz și-a asumat să protejeze furnizorii exclusivi ai Supermarket La Cocoș, în baza unei proceduri de delistare, similară cu cea aprobată în cazul preluării magazinelor Profi de către Mega Image.

Astfel, pentru o perioadă de 2 ani, grupul Schwarz se angajează să mențină relațiile comerciale cu furnizorii care livrează produse către La Cocoș și care nu au relații comerciale cu Kaufland și Lidl. Această măsură are ca scop menținerea sortimentelor existente în magazinele La Cocoș și limitarea riscului de creștere a presiunii comerciale asupra furnizorilor, contribuind la protejarea intereselor consumatorilor.