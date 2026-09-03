Unde mergem la cules cu copiii în toamna 2026: mere, struguri, smochine și afine, aproape de București

Ce faci cu copiii într-un weekend de toamnă când afară e încă plăcut, iar locurile de joacă în aer liber le știți deja pe de rost? Îi duci la cules. În septembrie și octombrie, livezile și fermele din jurul Capitalei îi așteaptă pe cei mici cu mere, afine, struguri, smochine, labirinturi de porumb și tot felul de activități legate de recoltă. Am căutat locurile care au anunțat deja programe pentru lunile următoare.

Toamna e perioada perfectă pentru astfel de ieșiri. În loc să mergi cu copilul doar să vadă o fermă, îl poți lăsa să-și umple singur lădița cu mere, să culeagă struguri pentru must, să caute afine printre tufe sau să-și facă propria plăcintă cu mere.

Unele locuri au și animale, ateliere sau labirinturi de porumb, așa că experiența poate umple fără probleme o zi întreagă. O parte dintre fermele prezentate în acest articol sunt foarte aproape de București, altele cer o excursie de o zi, dar toate au în comun același lucru: copiii au voie să pună mâna pe recoltă.

La cules de mere

„Pentru o experiență de cules în varianta clasică (livadă, meri încărcați și copii cu fructele în lădiță), una dintre variantele accesibile din București este zona pomicolă Voinești.

Toamna aceasta, Crăița Merelor organizează în Cândești, județul Dâmbovița, o nouă ediție a evenimentului „La Cules”. Programul anunțat pentru acest an începe pe 17 septembrie și se încheie pe 1 noiembrie, iar livada poate fi vizitată sâmbăta și duminica.

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