Unde sărbătoreşte Bricul Mircea Ziua Marinei Române. Nava va fi deschisă pentru vizitare

Nava Şcoală a Marinei Române, Bricul Mircea, va acosta vineri în portul Lisabona, unde va rămâne deschisă publicului pentru vizitare, în zilele de duminică şi luni, anunţă Ambasada României în Portugalia.

„Pentru România, prezenţa Bricului Mircea în spaţiul portughez nu este doar o sărbătoare, ci reprezintă o întâlnire între două naţiuni pe care îl leagă respectul comun pentru tradiţia navală şi valorile sale, precum disciplina, curajul, spiritul de echipă, rezilienţa şi încrederea reciprocă. Această escală este cu atât mai relevantă cu cât Bricul Mircea este înfrăţit cu velierul portughez Sagres. Cele două nave, alături de velierele american şi german Eagle şi Gorch Fock, au participat în luna iulie a acestui an la „Trofeul celor 5 Surori”, o regată dedicată velierelor-şcoală surori construite pe acelaşi şantier naval din Germania”, afirmă Ambasadei României la Lisabona într-un comunicat, citat de News.ro.

Bricul Mircea parcurge acum etapa de retur a marşului său internaţional, care a debutat în luna aprilie şi se va încheia în septembrie, cu revenirea în portul Constanţa.

Traseul transatlantic al navei, cu o durată de cinci luni, a inclus opriri pe coasta americană, precum şi în Italia, Spania, Portugalia, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia şi Turcia.

Este cel de-al patrulea marş transatlantic al navei şcoală „Mircea”, după cele din anii 1976, 2004 şi 2009.

Program de vizitare duminică şi luni

Cu peste 180 de marinari la bord, între care cadeţi români ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi studenţi străini de la academii navale din zece state partenere, velierul poartă cu onoare steagul României pe malurile râului Tejo.

Nava Şcoală românească şi echipajul acesteia, în coordonarea căpitanului Silviu-Marius Moraru şi comandantului marşului transatlantic Gabriel Moise, vor desfăşura în perioada şederii la Lisabona un program de vizite şi întâlniri cu omologii portughezi, precum şi o serie de evenimente oficiale şi publice la bordul navei, realizate în colaborare şi cu sprijinul Ambasadei României în Portugalia. „Agenda prevăzută reflectă colaborarea excepţională dintre forţele navale române şi portugheze, precum şi nivelul înalt al relaţiei bilaterale şi parteneriatului dintre cele două ţări”, spune ambasada.

Iubitorii explorării navale sunt aşteptaţi la bord pentru o incursiune inedită în viaţa de zi cu zi a marinarilor români, pentru a descoperi atmosfera extraordinară în compania echipajului navei, precum şi detalii interesante despre experienţa participării la recenta paradă a velierelor de la New York – Sail4th 250. Vizitatorii vor putea descoperi cu această ocazie tradiţiile marinăreşti, tainele navigaţiei cu vele şi amănunte inedite despre istoria maritimă a României.

Programul de vizitare include zilele de 16 şi 17 august 2026, în intervalele orare 15.00-18.00. Vizitatorii sunt aşteptaţi la Terminalul de pasageri al Gării Maritime Rocha Conde de Óbidos (Strada Gen. Gomes Araújo 1, 1350-352 Lisabona).