Unde se trăiește cel mai bine în România | Index Storia

Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor.

În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – cu un scor total de 44,5. În paralel, Sibiu a înregistrat cel mai bun rezultat în evaluarea criteriilor subiective, cu un scor de 76,9, calculat pe baza a 13 criterii evaluate de locuitorii orașului. Brașov se situează pe poziția a doua în ambele clasamente, atât în privința criteriilor obiective (41,4), cât și a celor subiective (74,2).

Indexul Storia integrează atât informații obiective, obținute din surse precum Google Traffic, Google Places, Airly și Storia, cât și părerile subiective ale peste 110.000 de locuitori din zonele incluse pe platformă. Indicatorii subiectivi evaluați sunt: siguranța, curățenia, accesul la locuri de parcare și mijloace de transport, pistele de biciclete, nivelul de zgomot, apa curentă, serviciul de salubrizare și gaz, sistemul de canalizare, serviciul de încălzire termică, gradul de mulțumire, dar și costul general al vieții.

Analiza face parte din „Rezumat de Storia”, disponibil pe rezumat.storia.ro, un raport anual care oferă o imagine detaliată asupra pieței imobiliare din România.

Topul orașelor și cartierelor, luând în calcul datele obiective (trafic, repere, aer, imobiliare)

În 2025, Cluj-Napoca a rămas cel mai bine clasat oraș luând în calcul datele obiective, cu un scor total de 44,5 (vs. 42,7 în 2024), urmat de Brașov (41,4), Constanța (39,6), Sibiu (39,3) și Craiova (38,7). Printre orașele care s-au aflat în top anul trecut, dar care nu se mai regăsesc în clasament în acest an, se numără Târgu Mureș, Deva și Călărași. În ceea ce privește cartierele din top, la fel ca anul trecut, Primăverii (București) a ocupat prima poziție cu un scor de 66,4, urmat de Aviatorilor (București) cu 65,1, cartierul 13 Septembrie (București) – 58,5, Gruia din Cluj-Napoca (57,3) și Centrul Vechi din Cluj-Napoca, cu scorul de 57. Valorile finale au fost obținute prin calcularea mediei celor patru indicatori obiectivi.

„Analiza datelor din 2025 arată că, deși apar unele schimbări punctuale în clasamente, profilul general al rezultatelor rămâne comparabil cu cel din 2024. Acest lucru sugerează că diferențele dintre orașe și cartiere evoluează gradual, fără modificări majore de la un an la altul, așa cum era de așteptat. Criteriile care au înregistrat cele mai ridicate scoruri vizează aspecte esențiale precum accesul la apă curentă, serviciile de gaz și canalizare, siguranța și transportul public. În schimb, pistele de biciclete și nivelul de zgomot se numără printre criteriile cu evaluări mai scăzute, indicând un grad mai redus de satisfacție din partea locuitorilor. Indexul Storia poate fi un instrument util de orientare, atât pentru persoanele aflate în căutarea unei locuințe, cât și pentru profesioniștii din imobiliare care își consiliază clienții, oferind o perspectivă comparativă asupra indicatorilor obiectivi, completată de evaluările subiective furnizate chiar de locuitorii zonelor analizate”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Topul orașelor și cartierelor, luând în calcul datele subiective (percepția locuitorilor)

Sibiu rămâne orașul cel mai apreciat de către locuitorii săi și înregistrează cel mai mare scor subiectiv, obținut pe baza părerilor locuitorilor care au evaluat cele 13 criterii, atingând un scor de 76,9 din 100. Pe locul al doilea s-a aflat Brașov, cu un scor de 74,2, urmat de Oradea, cu 73,3. Următoarele orașe în top sunt Râmnicu Vâlcea (73,1) și Cluj-Napoca (72,1). De asemenea, Sibiu s-a remarcat prin prezența a trei cartiere în top: Valea Aurie a fost cel mai apreciat cartier de către locuitori, cu un scor de 84,1, urmat de Ștrand (83,8) și Sub Arini (83,6). Pe locurile patru și cinci s-au aflat cartierele Orizont din Buzău (82,4) și Universității din Craiova (82,2).

La capitolul siguranță, Brașov rămâne orașul unde locuitorii au declarat că se simt cel mai protejați (82,1). Dintre cartiere, Andrei Mureșanu din Cluj-Napoca (93,2) s-a evidențiat ca fiind cel mai apreciat în acest sens. În ceea ce privește curățenia, Râmnicu Vâlcea (75,1) a condus topul orașelor, în timp ce, la nivel de cartiere, Trei Stejari din Sibiu (85,9) a obținut cele mai bune evaluări.

Întrebați despre disponibilitatea locurilor de parcare, locuitorii din Râmnicu Vâlcea s-au declarat cei mai mulțumiți, cu un scor de 58,1. Totodată, cartierul Orizont din Buzău (79,7) este perceput ca o zonă în care locurile de parcare sunt ușor de găsit. În ceea ce privește transportul public, Brașov se află pe primul loc în clasamentul orașelor, cu un scor de 83,7 rezultat din evaluările locuitorilor. La nivel de cartiere, zona Universitate din București se remarcă prin cel mai ridicat scor, de 94.

În ceea ce privește accesul la pistele de biciclete, Sibiu (68,4) înregistrează cel mai bun scor, locuitorii declarând că se pot deplasa cu ușurință cu bicicleta prin oraș. Ștrand (87,4), cartierul din Sibiu, este cel mai bine cotat din acest punct de vedere. În privința nivelului redus de zgomot, Brașov (62,4) înregistrează cel mai bun scor la nivel de orașe, în timp ce cartierul Valea Aurie din Sibiu (79,9) se situează pe primul loc la nivel de cartiere, fiind perceput ca o zonă liniștită.

Sibiu (84,6) este orașul perceput de locuitori ca având un sistem de încălzire bine pus la punct. La nivel de cartiere, zona Universității din Oradea (94,3) se remarcă drept zona în care locuitorii sunt cei mai mulțumiți de acest aspect. În ceea ce privește accesul la apă curentă, locuitorii din Sibiu (96,9) se declară mulțumiți, iar cartierele Lipoveni din Alba Iulia (99,6) și Nicolina 2 din Iași (99,6) se evidențiază ca zonele în care locuitorii sunt mulțumiți de acest serviciu. Sibiu (91,9) se află în topul orașelor când vine vorba despre rețeaua de gaz, iar cartierul Moara de Vânt din Iași (98,1) este apreciat de locuitori pentru calitatea acestor servicii. La capitolul rețea de canalizare, Sibiu (82,7) s-a clasat pe primul loc în percepția locuitorilor atât la nivel de oraș, cât și prin cartierul Sub Arini (89,2), care a obținut cele mai bune aprecieri din această categorie.

Conform Indexului Storia, Sibiu (80,6) este orașul cu cel mai ridicat nivel de satisfacție generală, alături de cartierul Orizont din Buzău (90,8), care a obținut cel mai mare scor la nivel de cartiere. În ceea ce privește costul general al vieții, locuitorii din Sibiu se declară cei mai mulțumiți (66), iar la nivel de cartiere, Stejari din Botoșani se remarcă printr-un scor de 81,3, indicând o percepție pozitivă asupra costurilor de trai.

Din perspectiva pieței rezidențiale, Sibiu continuă să înregistreze o evoluție temperată. La nivel anual, în 2025, prețul mediu al apartamentelor noi a fost de 1.873 euro/mp, comparativ cu 1.689 euro/mp în 2024, ceea ce reflectă o creștere de 11% de la un an la altul. O dinamică similară s-a observat și în cazul apartamentelor vechi, unde prețul mediu a urcat la 1.855 euro/mp în 2025, față de 1.667 euro/mp în 2024, marcând, de asemenea, un avans anual de 11%.

