Unde va funcționa tribunalul în care se vor judeca crimele împotriva Ucrainei. O singură țară s-a oferit

Olanda şi-a anunţat vineri disponibilitatea oficială de a găzdui viitorul „tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei”, impulsionat de Kiev şi susţinătorii săi cu intenţia a-i judeca pe liderii politici şi militari ruşi de rang înalt, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Într-o scrisoare adresată parlamentului olandez, guvernul de la Haga afirmă că va transmite oficial Consiliului Europei oferta de a găzdui tribunalul odată ce acesta va deveni operaţional, deşi această ofertă este condiţionată de asumarea integrală a costurilor de funcţionare şi securitate a acestuia de către ţările participante.

Iniţiativa răspunde şi unei solicitări a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi consolidează rolul Olandei ca gazdă a instituţiilor internaţionale de justiţie, cum ar fi Curtea Penală Internaţională (CPI) şi Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), ambele cu sediul la Haga.

Acest tribunal îşi propune să umple un vid juridic, întrucât CPI nu îşi poate exercita jurisdicţia asupra crimei de agresiune împotriva Ucrainei, având în vedere limitările stabilite în Statutul de la Roma, tratatul său fondator.

În luna mai, 36 de ţări şi UE au semnat acordul care stabileşte cadrul pentru gestionarea acestei curţi. Guvernul olandez a anunţat atunci că a identificat o locaţie, pe care nu a dezvăluit-o din motive de securitate.

Oferta avansată acum de Olanda se referă la o variantă redusă a tribunalului, adică fără centru de „detenţie” pe teritoriul olandez şi cu limitarea cât mai mult a prezenţei simultane a persoanelor protejate, cum ar fi martori sau oficiali de rang înalt.

Potrivit guvernului olandez, o instanţă complet operaţională, cu centre de detenţie, ar necesita construirea unui complex nou, cu dedicaţie specială. Până în prezent, nicio altă ţară nu s-a oferit să găzduiască acest viitor „tribunal”.