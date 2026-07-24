UNDErGrowth: instalația-manifest prin care ENVIRON aduce natura, tehnologia și reciclarea în centrul Bucureștiului

Asociația ENVIRON lansează UNDErGrowth, o instalație-manifest creată pentru a promova noua versiune a platformei Unde Reciclăm. Instalația este găzduită de Boiler x Guido (Calea Victoriei 143), în perioada 23–26 iulie, între orele 12:00 și 20:00, iar bucureștenii sunt invitați să o admire și să descopere cât de simplu pot găsi destinația corectă pentru echipamentele electrice pe care nu le mai folosesc.

Sub mesajul „Nature wastes nothing. Why should we?”, manifestul ENVIRON realizat de Nicu Bocancea și Florăria Iris, pornește de la un principiu simplu: în natură, nimic nu se risipește, ci se transformă și reintră într-un nou ciclu. Frunzele devin pământ, pământul hrănește alte plante, viața continuă. La rândul lor, obiectele electrice pe care nu le mai folosim conțin materiale și resurse care pot fi recuperate și refolosite atunci când ajung în circuitul corect de colectare și reciclare. Primul pas în acest sens este identificarea unui punct de colectare, iar aplicația Unde Reciclăm face acest proces mai simplu și mai accesibil.

,,Cred că adevărata problemă nu este că oamenii nu vor să recicleze. De cele mai multe ori, pur și simplu nu știu de unde ar trebui să înceapă. Toți avem acasă obiecte electrice pe care nu le mai folosim, dar cu care nu știm ce să facem. Prin UNDErGrowth ne-am dorit să schimbăm această perspectivă și să arătăm că, înainte de a deveni deșeuri, aceste obiecte sunt resurse. Am ales să exprimăm acest lucru printr-o instalație artistică pentru ca mesajul să devină o experiență pe care oamenii să și-o amintească. Colaborarea cu Florăria Iris ne-a oferit vocabularul vizual potrivit pentru a atrage atenția, iar aplicația Unde Reciclăm este instrumentul care îi ajută pe oameni să facă trecerea de la intenție la acțiune”, a declarat Roxana Puia, director de comunicare Environ.

O treime dintre români nu știu unde să recicleze

Potrivit Barometrului Environ 2026, una dintre principalele bariere în reciclarea deșeurilor electrice este lipsa informației. O treime dintre români declară că nu știu unde să ducă echipamentele pe care nu le mai folosesc. În același timp, 36% consideră că punctul de colectare este prea departe, 22% percep procesul ca fiind prea complicat, iar 17% spun că nu au timpul necesar.

Pentru a răspunde acestor dificultăți, ENVIRON a reconstruit platforma Unde Reciclăm, disponibilă online pe www.undereciclam.ro, dar și ca aplicație mobilă pentru iOS și Android. Aceasta îi ajută pe utilizatori să identifice rapid cel mai apropiat punct de colectare pentru echipamentele electrice de mici dimensiuni din cele aproape 2.000 de puncte disponibile la nivel național, iar pentru aparatele voluminoase oferă posibilitatea solicitării unei ridicări de la domiciliu sau de la birou.

Mesajul platformei este simplu: Nu trebuie să știi cum se reciclează. Trebuie doar să știi unde.

Cum funcționează activarea?

Începând de joi, 23 iulie și până duminică 26 iulie, între orele 12:00 și 20:00, bucureștenii sunt așteptați la Boiler x Guido (Calea Victoriei 143) unde echipa ENVIRON îi va îndruma să își descarce aplicația Unde Reciclăm și să își creeze un cont de utilizator. Cei care finalizează acest pas, primesc din partea ENVIRON paharul UNDErGrowth și o cafea gratuită, la alegere.

De asemenea, vizitatorii pot aduce telefoane, încărcătoare, cabluri, căști, mouse-uri sau alte dispozitive electrice pe care nu le mai folosesc și le pot preda în punctul temporar de colectare instalat în cafenea. Astfel, experiența nu se încheie în fața instalației, ci continuă printr-un gest concret: identificarea unei destinații corecte pentru obiectele electrice și electronice nefolosite.

Un parteneriat pentru gesturi mai simple în oraș

UNDErGrowth marchează începutul colaborării dintre ENVIRON și Boiler, un parteneriat construit pe convingerea că schimbările reale se construiesc prin gesturi mici, repetate zi de zi: de la cafeaua de dimineață și conversațiile dintre prieteni până la decizia de a recicla corect un cablu uitat într-un sertar. Următoarele etape ale colaborării vor fi anunțate în perioada următoare.



Unde Reciclăm este platforma și aplicația dezvoltată de ENVIRON care îi ajută pe utilizatori să găsească rapid soluții pentru reciclarea corectă a echipamentelor electrice și electronice. De la cabluri și încărcătoare, până la electrocasnice de mari dimensiuni, aplicația oferă informații despre punctele de colectare și serviciile de preluare disponibile.

Despre ENVIRON

Asociația ENVIRON este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în anul 2007 cu obiectivul de a prelua responsabilitatea producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice privind colectarea și reciclarea acestor produse la finalul ciclului de viață. În cei peste 18 ani de activitate a gestionat peste 320.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice și a derulat sute de campanii de conștientizare.

Articol susținut de ENVIRON