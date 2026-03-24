Unele nave totuși trec prin Strâmtoarea Ormuz, dezvăluie un armator grec. Cum și-a convins marinarii să-și asume riscul

Unii armatori greci continuă să-și trimită cargourile să traverseze strâmtoarea Ormuz în ciuda războiului din Orientul Mijlociu, a declarat marți pentru AFP Nicolas Vernicos, armator descendent dintr-o familie de marinari greci, explicând că marinarii de la bord „își asumă acest risc” pentru că primesc „remunerații ridicate”.

„Mari nave comerciale (cargo sau petroliere) continuă să traverseze strâmtoarea Ormuz”, a spus Nicolas Vernicos, proprietarul companiei Vernicos Maritime Group, „principalul operator grec de remorcare și salvare din Grecia, din estul Mediteranei, din Marea Neagră și din Marea Roșie”, potrivit site-ului său de internet.

Potrivit companiei de analiză Kpler, doar un număr mic de nave cargo și petroliere au reușit să traverseze strâmtoarea Ormuz în ultimele săptămâni, unde traficul maritim a scăzut cu 95% de la începutul lunii martie.

Marinarii care nu vor să riște pot fi repatriați

„Marinarii care lucrează pe navele grecești știu că au contracte care prevăd remunerații ridicate”, a explicat Nicolas Vernicos, precizând că navele companiei sale nu se află în prezent în această zonă.

El explică că marinarii de la bordul navelor grecești au dreptul de a refuza să rămână pe navă atunci când aceasta intră în Golf.

„Când un căpitan (al unei nave grecești) intră în Golful Persic, ia la bord agenți de securitate pentru a se proteja împotriva pirateriei. De asemenea, îi informează pe marinarii care nu doresc să meargă în Golful Persic că pot fi repatriați și pot să se întoarcă acasă pe cheltuiala armatorilor”, subliniază acest armator octogenar.

La începutul lunii martie, zece nave sub pavilion grec se aflau în Golf spunea atunci ministrul grec al Marinei comerciale, Vassilis Kikilias.

Federația Panelenă a Marinarilor (PNO) a organizat o grevă de 24 de ore pe 5 martie în Grecia, criticând situația „deosebit de gravă și periculoasă pentru sutele de marinari, greci și străini, care rămân blocați” în Orientul Mijlociu.

Dar Vernicos precizează că „nicio navă greacă nu se îndreaptă spre Golful Persic fără a fi asigurată împotriva riscurilor de război, costurile de asigurare fiind plătite de către cei care le angajează”.

„Navele armatorilor greci care continuă să traverseze strâmtoarea Ormuz sunt în regulă, respectă normele companiilor care le închiriază, precum compania franceză Total”, a afirmat acest armator, descendent al unei familii de marinari greci din secolul al XIX-lea și actual vicepreședinte al Amnesty International.

Având o tradiție maritimă milenară, Grecia dispune de una dintre cele mai importante flote de marină comercială din lume, care contribuie cu aproximativ 8% la produsul intern brut, sectorul armatorilor fiind foarte puternic.