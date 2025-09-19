UNFINISHED: 10 ani de multidisciplinaritate și intersecții improbabile 

Ce sfat i-ar da un DJ unui psihoterapeut dacă s-ar trezi la aceeași masă? Ce ar putea învăța un activist politic de la un lăutar de taraf? Și ce insight-uri ar putea lua un antreprenor dintr-o experiență imersivă în salturile mentale ale unui copil?

De zece ani, UNFINISHED explorează fix aceste intersecții improbabile. Festivalul nu a fost niciodată doar despre tehnologie, sau doar despre inovație, sau doar despre filosofie. A fost despre locul în care aceste domenii, aparent fără legătură, se întâlnesc și creează idei, proiecte și formate noi, neașteptate. Aici, diferențele nu se anulează, ci dau naștere la experiențe care nu pot fi replicate în altă parte.

La UNFINISHED, intersecția dintre domenii nu e un concept abstract, ci o experiență pe care o trăiești de dimineața până seara. Poți începe ziua cu o sesiune de core yoga, apoi să pornești într-un walkshop prin cartier, descoperind ce mai are de spus natura rămasă printre clădiri despre locul în care ești și direcția în care mergi. La prânz te așezi la o masă lungă alături de oameni pe care nu îi cunoști, iar după-amiaza asculți un talk despre respirație urmat de o conversație despre inovație și imaginație. Seara se schimbă registrul: un DJ set, o ceremonie de ceai sau o experiență artistică intimă. Întregul mix îți activează zone diferite ale minții, te face atent la detalii noi din viața ta și îți lasă întrebări pe care nu ți le-ai fi pus altfel.

Multidisciplinaritate la UNFINISHED 2025

Ediția aniversară, între 26 și 28 septembrie, pune în prim-plan tema LEAP – saltul în necunoscut. Pe scenă se vor întâlni multe voci printre care: James Nestor, jurnalistul care a reinventat felul în care respirăm, Tristan Gooley, exploratorul care citește semnele naturii, și

Alice Cabaret, specialist în strategii urbane. Lor li se alătură IN-Q, poet spoken word premiat Grammy, Ben Okri, poet, novelist și artist internațional, Charlotte Jarvis, coreograf și dansator și Alfredo Jaar, artistul care face vizibil invizibilul puterii.

Însă nu doar pe scenă are loc acest dialog. Experiențele ediției din 2025 continuă să ducă interdisciplinaritatea în teritorii neașteptate: un Grape Lab care transformă vinul într-un laborator de imaginație, un Loaf Lab cu somelierul Lara Schutz care reinterpretează pâinea ca experiență senzorială, ceremonii de ceai conduse de Lera Zujeva, yoga cu accent pe anatomia coloanei de Georgiana Buta, conversații despre iubire cu Daniel Jones, editorul Modern Love de la The New York Times, și momente de gospel și jazz cu Luiza Zan & Sepsi Gospel.

Al 4-lea an de UNFINISHED Love Stories

Devenit deja o tradiție, UNFINISHED Love Stories revine și în 2025, pentru al patrulea an consecutiv. Gazda show-ului este, ca de fiecare dată, Daniel Jones, editorul celebrului Modern Love de la The New York Times, care de două decenii modelează povești adevărate despre iubire în toate formele ei — de la tandrețe și umor, la dor și despărțire.

Anul acesta, protagoniști sunt actorii Alexandru Potocean și Ștefania Cîrcu, parteneri pe scenă și în viață, care vor transforma iubirea și teatrul într-o poveste trăită pe loc, în fața comunității UNFINISHED.

Am înțeles mai bine ca niciodată forța acestor povești de când am lansat propria noastră versiune de Modern Love, adaptată în România sub numele de UNFINISHED Love Stories.

O întâlnire în inima Bucureștiului

Festivalul are loc la Casa Universitarilor din București, într-o grădină istorică de 4.000 de metri pătrați și într-o clădire monument veche de peste 150 de ani, cunoscută astăzi sub numele de House of Ideas. Aici, serele, camerele vechi și spațiile verzi devin parte din experiență: conversațiile se mută în grădină, instalațiile se așază între copaci, iar intimitatea camerelor contrastă cu energia scenelor deschise. Este inima UNFINISHED – un loc care respiră și care invită la apropiere.

Accesul la festival nu se face prin bilete de vânzare. Singura cale de a fi parte din comunitate este aplicația, prin care povestești cine ești, ce te animă și ce vrei să aduci în spațiu. Din mii de înscrieri, sunt selectați doar 3.141 de participanți, într-un proces care nu caută CV-uri sau titluri, ci răspunsuri autentice. Practic, plătești nu cu bani, ci cu timpul și curiozitatea ta.

👉 Aplicațiile sunt deschise până pe 17 septembrie pe apply.unfinished.ro.

Articol susținut de UNFINISHED