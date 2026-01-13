Ungaria a anunțat data când se va decide dacă Viktor Orban rămâne la putere sau nu

Premierul naționalist Viktor Orban se va confrunta cu un adversar puternic pentru prima dată în 16 ani la alegerile parlamentare din Ungaria ce vor avea loc pe 12 aprilie, iar rezultatul ar putea avea implicații profunde pentru Europa și forțele politice de extremă dreapta, transmite Reuters.

Încercarea lui Orban de a câștiga din nou alegerile va fi urmărită cu interes mult dincolo de granițele Ungariei.

Liderul naționalist îl consideră pe președintele american Donald Trump un aliat contra Bruxellesului și a menținut relații strânse cu Moscova, în ciuda războiului din Ucraina.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe 12 aprilie, a anunțat marți președintele Tamas Sulyok pe pagina sa de Facebook.

Orban, în vârstă de 62 de ani, care a ajuns la putere în 2010 cu o victorie zdrobitoare, a transformat Ungaria într-o „democrație iliberală” autoproclamată. El a intrat des în conflict cu Bruxelles-ul din cauza restricțiilor impuse mass-mediei independente, a poziției sale anti-imigrație și a erodării drepturilor comunității LGBTQ.

La alegeri, el se va confrunta cu Peter Magyar, un fost membru al guvernului, al cărui partid de centru-dreapta, Tisza, a zguduit scena politică maghiară de la apariția sa în 2024.

Partidul Fidesz al lui Orban face campanie cu sloganul „Alegerea sigură”, afirmând că va ține Ungaria în afara războiului din Ucraina, în timp ce va ține la distanță migranții ilegali.

Ce spun sondajele

Orban se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a revigora economia înainte de vot, întrucât creșterea inflației în urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022 a declanșat o criză a costului vieții.

Între timp, partidul lui Magyar, în vârstă de 44 de ani, conduce în fața Fidesz în majoritatea sondajelor, deși există mulți alegători nehotărâți.

Partidul Tisza are sprijinul a 48% dintre alegătorii deciși, iar Fidesz 40%, potrivit unui sondaj realizat în decembrie de institutul Publicus.

Magyar a declarat că va menține Ungaria ferm ancorată în Uniunea Europeană și NATO și va depune eforturi pentru „relații pragmatice” cu Rusia.

El s-a angajat să deblocheze miliarde de euro din fondurile înghețate ale UE pentru a stimula economia, luând măsuri pentru a combate corupția.