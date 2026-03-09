Ungaria, a doua țară din UE care plafonează tarifele carburanților. Viktor Orban anunță noul „preț protejat”

Prețurile la combustibili vor fi plafonate, începând chiar de la miezul nopții, a anunțat luni premierul ungar Viktor Orban, măsura fiind menită să-i protejeze pe maghiari de scumpirea țițeiului, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP.

Ungaria este a doua țară membră a Uniunii Europene, după Croația, care a decis să plafoneze prețurile la combustibili.

„Introducem un preț protejat la benzină și motorină, dincolo de care prețurile cu amănuntul nu vor putea trece”, a declarat Orban, într-o înregistrare video publicată pe contul său de Facebook.

Premierul a adăugat că Executivul de la Budapesta a decis, de asemenea, să scoată combustibili din rezerva de stat pentru a garanta aprovizionarea și a specificat că „prețul protejat” se va aplica numai vehiculelor înmatriculate în Ungaria, notează Agerpres.

Agenția de presă Reuters scrie că începând de marți, prețul benzinei în Ungaria va fi plafonat la 595 de forinți (1,75 dolari) pe litru, iar cel al motorinei la 615 forinți (1,81 dolari) pe litru.

Măsura se aplică persoanelor fizice, fermierilor, transportatorilor și contractorilor, a precizat luni Orban, invocând blocarea conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina, ca una dintre cauzele care au condus la această măsură, pe lângă războiul din Orientul Mijlociu.

Anterior, Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să suspende sancțiunile impuse împotriva petrolului și gazelor rusești, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu.

Liderul naționalist, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, critică în mod regulat sancțiunile UE împotriva Moscovei, folosindu-și dreptul de veto pentru a obține excepții pentru Ungaria.

Ungaria a mai plafonat prețurile combustibililor, în perioada cuprinsă între noiembrie 2021 și iunie 2022, pentru a reduce inflația înainte de alegerile din aprilie 2022, pe care Orban le-a câștigat apoi cu o majoritate covârșitoare.

Cu toate acestea, ulterior, Orban a fost forțat să renunțe la plafonarea prețurilor la benzină și motorină, după ce ce o penurie de combustibil a dus la achiziții de panică la benzinării.

Cotația țițeiului a crescut luni la peste 119 dolari pe baril, atingând niveluri nemaivăzute de la mijlocul anului 2022 și până în prezent, iar guvernele se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor și consumatorilor.