Ungaria e îngrijorată că va rămâne fără o populară destinație turistică: „Nivelul apei va scădea cu cel puțin 25-30 cm în următoarele 30-40 de zile”

Nivelul apei din al treilea cel mai mare lac al Ungariei va scădea până la noi minime în această vară, din cauza schimbărilor climatice și a deceniilor de gestionare defectuoasă a resurselor de apă, amenințând ecosistemul lacului și industria turistică, au declarat experți și localnici pentru Reuters.

Experții avertizează că Lacul Velența, situat la doar 40 de kilometri vest de Budapesta, este o destinație populară de vacanță, însă nivelul apei ar putea deveni în curând prea scăzut pentru navigație cu vele și chiar înot.

Într-o zi călduroasă recentă, copii se jucau pe bancuri de nisip nou apărute, care se întindeau mult dincolo de linia obișnuită a țărmului, în timp ce ambarcațiunile de închiriat erau acostate pe nisip la un debarcader aflat acum departe de apă.

Datele Direcției Generale Naționale pentru Gestionarea Apelor din Ungaria arătau miercuri că nivelul apei măsurat în localitatea Agárd era de 56 de centimetri, cu doar 3 centimetri peste minimul istoric de 53 de centimetri înregistrat în 2022.

Lacul Velența a fost puternic afectat de seceta din 2022, FOTO: AP / Profimedia

Experții încearcă să atragă atenția asupra situației lacului

Ungaria a fost afectată în anul respectiv de o secetă extremă care a lovit și restul Europei. În primele luni ale lui 2026, nivelul apei se situa în jurul valorii de 80 de centimetri.

Experții spun acum că, în lipsa unor precipitații semnificative, nivelul apei ar putea scădea cu jumătate de centimetru pe zi, ajungând până la numai 30 de centimetri până la sfârșitul verii.

„Nivelul apei va scădea cu cel puțin 25-30 de centimetri în următoarele 30-40 de zile, iar minimul istoric va fi depășit în doar câteva zile”, a declarat pentru Reuters Tibor Horányi, reprezentant al Asociației Marilor Lacuri.

Horányi a atribuit problema nu doar schimbărilor climatice, ci și deceniilor de administrare defectuoasă a resurselor de apă, precum desecarea zonelor umede pentru utilizarea lor în agricultură.

Această situație afectează deja afacerile locale. Instructorul de navigație cu vele Péter Szaniszló a început să își mute activitatea la Lacul Balaton.

„Oamenii care voiau să învețe să navigheze cu vele mă alegeau în principal pe mine deoarece Lacul Velența este aproape de Budapesta. Acum trebuie să călătorească până la Balaton”, afirmă acesta.

Guvernul Ungariei promite localnicilor măsuri

László Gajdos, noul ministru ungar al Mediului, s-a întâlnit săptămâna trecută cu organizații neguvernamentale locale, primari și experți în managementul apelor pentru a discuta viitorul lacului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Gajdos a afirmat că guvernul urmărește îmbunătățirea calității apei, implementarea unor soluții sustenabile pentru refacerea rezervelor de apă și reabilitarea mediului de pe malurile lacului.

Árpád Pál Eötvös, primarul orașului Gárdony situat pe malul lacului, a declarat însă pentru Reuters că identificarea unei soluții pentru suplimentarea resurselor de apă ale Lacului Velența va necesita timp.

„Va trebui să învățăm să trăim cu această realitate”, afirmă Eötvös. „Pe măsură ce clima se schimbă, va trebui să ne schimbăm și noi”, a mai spus edilul local.