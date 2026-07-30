Ungaria reduce şi ea producţia de energie electrică la centrala nucleară Paks din cauza debitului scăzut al Dunării

Centralele nucleare situate de-a lungul Dunării, în Ungaria şi România, au fost nevoite să-şi reducă producţia în această săptămână şi ar putea fi închise complet în zilele următoare din cauza nivelurilor apei, care au scăzut până la un nivel fără precedent, relatează joi Reuters, conform News.ro. Nuclearelectrica a oprit, la începutul săptămânii, Reactorul 1 de la Cernavodă. Acum, compania ia în calcul și oprirea celui de-al doilea.

Centrala nucleară de la Paks din Ungaria ar putea fi chiar oprită joi sau vineri, a declarat joi prim-ministrul Peter Magyar, potrivit agenţiei MTI.

Centrala, care exploatează patru reactoare de fabricaţie rusă cu o capacitate totală de 2 gigawaţi şi produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei, a început să-şi reducă producţia luni şi funcţionează la mai puţin de 50% din capacitate.

„Se pare că, în starea actuală a lucrurilor, oprirea completă a centralei Paks ar putea avea loc chiar astăzi, dar probabil mai degrabă mâine”, a declarat premierul Magyar.

Operatorul centralei nucleare a afirmat ulterior că oprirea întregii centrale va fi inevitabilă în următoarele 24-72 de ore.

Şi în Franţa, unde energia nucleară asigură aproximativ două treimi din energia electrică a ţării, producţia a trebuit redusă, deoarece râurile nu pot furniza apă pentru răcire.

Experţii afirmă că problema a devenit un risc sezonier, pe măsură ce schimbările climatice fac ca valurile de căldură extremă şi seceta să fie din ce în ce mai frecvente.

Aceste închideri sporesc dependenţa de energia importată, într-un moment în care reţeaua este deja supusă unei presiuni din cauza creşterii cererii legate de utilizarea aparatelor de aer condiţionat, în timp ce aprovizionarea este redusă.

De altfel, România, care a închis unul dintre reactoarele de la Cernavodă şi se pregăteşte să-l închidă şi pe al doilea, compensa lipsa producţiei interne cu importuri inclusiv din Ungaria.

Magyar a afirmat că Ungaria dispune de o capacitate de import de 3.600-3.800 megawaţi, care ar putea acoperi necesarul de energie electrică în cazul unei închideri a centralei de la Paks.

Prim-ministrul a declarat miercuri că guvernul va elabora un plan de urgenţă şi va întocmi o listă a marilor consumatori de energie electrică şi apă – în principal actori din sectorul industrial – al căror consum ar putea fi limitat temporar în caz de urgenţă.

Temperatura maximă în Ungaria prognozată pentru joi era de 35 de grade Celsius, cu 8,8 grade peste media normală pentru perioada 30-31 iulie, arată Reuters Climate Monitor.

Oprirea reactorului 2 de la Cernavodă se amână

În țara noastră, producătorul de energie nucleară Nuclearelectrica a declarat joi că al doilea reactor al său a rămas conectat la reţeaua electrică, deoarece condiţiile i-au permis să funcţioneze deocamdată, în ciuda nivelului scăzut al apelor Dunării. Miercuri, compania a anunţat că al doilea reactor al său va fi oprit începând de joi, după ce primul a fost deconectat la începutul acestei săptămâni.

Compania de stat Nuclearelectrica deţine două reactoare de 706 megawaţi la Cernavodă, pe Dunăre, care contribuie cu aproximativ o cincime la producţia de energie electrică a României.

Prim-ministrul român Ilie Bolojan, care a afirmat că opririle ar putea dura între una şi două săptămâni, i-a îndemnat pe români miercuri seara să-şi reducă voluntar consumul de energie electrică în timpul serii.

Pe lângă impactul asupra energiei nucleare, nivelurile scăzute până la record ale apei din Dunăre, una dintre cele mai aglomerate căi navigabile din Europa, au perturbat transportul de mărfuri şi croazierele fluviale.

În Bulgaria vecină, din cauza nivelului scăzut al fluviului, la Centrala Nucleară Kozlodui a fost constituit încă de la începutul lunii iulie un grup de lucru special pentru gestionarea situaţiei şi se derulează un program care include toate măsurile necesare pentru a asigura exploatarea sigură şi fiabilă a instalaţiilor nucleare, scrie agenţia bulgară BTA. Conform informaţiilor furnizate de centrala nucleară Kozlodui, valorile nivelului fluviului măsurate în ultimele zile sunt cele mai scăzute din ultimele decenii.

Principalele cauze sunt seria de valuri de căldură şi precipitaţiile minime din Europa de Vest şi Centrală, unde se află cea mai mare parte a bazinului hidrografic al Dunării.