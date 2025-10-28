Guvernul lui Viktor Orbán pune la cale un bloc anti-Ucraina în interiorul UE / Cine sunt aliații Ungariei

Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Kiev în cadrul UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán.

Viktor Orbán speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum și cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-și alinia pozițiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea de întâlniri înaintea summiturilor, a declarat consilierul.

Deși o alianță politică fermă este încă departe, formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini financiar și militar Ucraina.

„Cred că va veni – și va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orbán, când a fost întrebat despre posibilitatea ca o alianță sceptică față de Ucraina să înceapă să acționeze ca un bloc în cadrul Consiliului European.

„A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a spus el, cu referire la așa-numitul grup Vișegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, într-o perioadă în care Partidul Lege și Justiție, eurosceptic, era la putere la Varșovia după 2015.

Vișegrad 4

Prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus alianța, grupul „V4” promovând politici pro-familie, precum și frontiere externe puternice pentru UE și opunându-se oricărei relocări obligatorii a migranților între țările membre.

Alianța Vișegrad 4 s-a destrămat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Polonia adoptând poziții agresive față de Moscova, iar Ungaria luând poziția opusă.

O nouă alianță Visegrad ar avea trei membri, nu patru. Actualul prim-ministru de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este un susținător ferm al Ucrainei și este puțin probabil să intre într-o alianță cu Orbán.

Fico și Babiš, însă, au preluat punctele de vedere ale liderului maghiar cu privire la Ucraina, apelând la dialog cu Moscova în locul presiunilor economice.

Chiar și așa, ar putea dura ceva timp până când orice versiune a alianței de la Vișegrad se va reforma. Deși a fost reales prim-ministru al Slovaciei în 2023, Fico nu a ajuns să se alieze formal cu liderul maghiar în anumite domenii politice.

Iar Babiš nu a format încă un guvern după recenta victorie electorală a partidului său.

În căutarea de noi parteneri

Eforturile Ungariei de a încheia alianțe politice la Bruxelles depășesc cadrul Consiliului European, a afirmat Balázs Orbán.

Partidul Fidesz al prim-ministrului maghiar — parte a grupului de extremă dreapta Patrioții pentru Europa — ar putea să-și extindă parteneriatele în Parlamentul European, a spus el, numind grupul de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni, grupul de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane și „unele grupuri de stânga” printre potențialii aliați.

Partidele mainstream, precum Partidul Popular European de centru-dreapta, s-ar putea întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, distrugând majoritatea centristă care a susținut realegerea acesteia, a afirmat consilierul.

„Așadar, această reconstrucție a (Visegrad 4) este în curs de desfășurare. Avem a treia cea mai mare fracțiune parlamentară europeană. Avem o rețea de think tank-uri, care este foarte răspândită aici (la Bruxelles) și are și o ramură transatlantică. Și căutăm parteneri, aliați pentru fiecare subiect”, a spus consilierul.

Mathias Corvinus Collegium, un think tank care primește cea mai mare parte a finanțării de la aliații liderului maghiar și este prezidat de Balázs Orbán, și-a extins prezența la Bruxelles de la lansarea sa în 2022.

Prim-ministrul maghiar, care se află la putere de 15 ani, se confruntă cu o bătălie pentru realegere anul viitor. Partidul Tisza al liderului opoziției Péter Magyar este în prezent mai popular decât partidul Fidesz al lui Orbán, potrivit sondajelor.