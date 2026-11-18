Startup-ul de tehnologie Payhawk, considerat primul „unicorn” al Bulgariei, a obținut o nouă finanțare, de 280 de milioane de dolari, de la investitori americani, compania fiind evaluată acum la 2 miliarde de dolari.

Runda de investiții de serie C este condusă de divizia Growth Equity din cadrul Goldman Sachs Alternatives, fond de investiții al celebrei bănci americane. La această rundă au participat toți investitorii existenți – printre care QED, Greenoaks, Lightspeed, Hedosophia și Bek Ventures – alături de noi investitori, precum Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready și Invus, precum și antreprenori europeni ca Tomas Okmanas (Lituania) și Didac Lee (Spania). Tranzacția necesită, în continuare, obținerea aprobărilor standard din partea autorităților de reglementare.

Compania bulgară de tehnologii financiare ajunge astfel la investiții totale de 515 milioane de dolari, în cei 8 ani de existență.

În urma noii runde de finanțare, Payhawk este evaluat la 2 miliarde de dolari. Compania și-a dublat astfel valoarea estimată față de momentul martie 2022, cand a devenit primul „unicorn” al Bulgariei.

Payhawk spune că va utiliza noul capital pentru a urmări un „obiectiv mult mai ambițios: crearea unui sistem de operare financiar global, conceput pentru era inteligenței artificiale (AI)”.

„Rolul departamentelor financiare din companii evoluează rapid, îndepărtându-se de verificările manuale, concilierile anevoioase și sarcinile care necesită un efort intens, pentru a deveni o funcție tot mai strategică. În timp ce majoritatea companiilor folosesc AI pentru a accelera procesele existente, noi am creat agenți bazați pe AI care regândesc fundamental modul în care funcționează departamentele financiare”, a declarat Hristo Borisov, cofondator și CEO al Payhawk.

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