Unii din cei mai cunoscuți economiști și cercetători din lume cer guvernelor să acționeze „acum” în privința AI

Declarația privind potențialul impact al tehnologiei inteligenței artificiale (AI) a fost semnată de economiști de prestigiu, alături de informaticieni și de unii directori din companii din domeniul tehnologiei, inclusiv Anthropic, Google și OpenAI, relatează Associated Press.

„AI ar putea deveni radical mai puternică în următorii 10 ani”, se arată în scrisoarea redactată de laboratorul pentru economie digitală al Universității Stanford.

„Acest lucru ar putea determina o transformare fără precedent a economiei noastre, mai amplă decât Revoluția Industrială, dar desfășurată într-un interval de timp mult mai scurt. Ar putea genera riscuri, inclusiv pierderea pe scară largă a locurilor de muncă, dar și oportunități, precum creșteri semnificative ale nivelului de trai”, continuă scrisoarea deschisă publicată luni.

Scrisoarea menită ca un semnal de alarmă are doar trei puncte, subliniind că liderii trebuie „să creeze stimulentele, mecanismele de protecție și instituțiile necesare pentru a orienta dezvoltarea AI într-o direcție care să completeze capacitățile oamenilor și să aducă beneficii societății”.

Economiști și cercetători de top au semnat scrisoarea privind riscurile AI

Laboratorul Universității Stanford precizează că scrisoarea a fost semnată până în prezent de peste 200 de economiști și cercetători în domeniul inteligenței artificiale, inclusiv de 16 laureați ai Premiului Nobel.

Yoshua Bengio, unul dintre pionierii din domeniul AI care anul trecut a devenit cel mai citat cercetător din lume s-a numărat printre semnatari și a declarat într-un comunicat separat că, având în vedere traiectoria dezvoltării AI, „este foarte plauzibil ca inteligența artificială să transforme radical economiile noastre”.

„Trebuie să acționăm în mod deliberat și să luăm decizii colective, democratice, în loc să lăsăm doar forțele pieței să își urmeze cursul și să riscăm ca majoritatea cetățenilor să fie lăsați în urmă”, a scris Bengio, profesor la Universitatea din Montreal. Alături de cercetătorul britanico-canadian Geoffrey Hinton și franco-americanul Yann LeCun, canadianul Bengio este considerat unul dintre cei trei așa-ziși „nași ai învățării profunde” (Deep Learning) sau „nași ai AI”.

Cei trei au câștigat în 2018 prestigiosul Premiu Turing, considerat „Premiul Nobel pentru informatică”, pentru munca lor la tehnologia de învățare profundă care a stat la baza dezvoltării AI.

LeCun a semnat și el scrisoarea publicată acum sub coordonarea Universității Stanford.

Printre cercetătorii, economiștii și directorii cunoscuți care au mai semnat-o se numără Eric Schmidt (fostul CEO al Google), Niall Ferguson, Daron Acemoglu (laureat din 2024 al Premiului Nobel pentru Economie), Christopher A. Pissarides (laureat din 2010 al Nobelului pentru Economie), Paul Krugman (premiat în 2008), Joseph Stiglitz (laureat în 2001), Jason Furman și Max Tegmark.

Scrisoarea completă semnată de economiști și cercetători: