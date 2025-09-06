Universitatea Cluj, învinsă într-un meci amical de liderul din Liga 2

Universitatea Cluj, echipă aflată pe locul 8 în SuperLiga, a fost învinsă de ASA Târgu Mureș, liderul din Liga 2, scor 1-2, într-un meci amical disputat sâmbătă.

Ioan Ovidiu Sabău dorește să-și mențină jucătorii concentrați, astfel că formația sa a disputat un meci de pregătire în pauza prilejuită de meciurile echipei naționale.

Universitatea Cluj – ASA Târgu Mureș 1-2, într-un meci amical

Pentru U Cluj a marcat Dan Nistor (’41, penalty), în timp ce ASA Târgu Mureș a înscris prin Ekollo (’26) și Manole (’51).

Cum a arătat primul „11” al echipei U Cluj: Chirilă – Mikanović, Cissé, Cristea, Bârstan, Silva – Simion, Bic, Nistor, Fabry – Lukić.

Partida s-a disputat pe terenul „Remus Câmpeanu” din Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”.

U Cluj va juca în etapa 9 din SuperLiga cu Rapid București, pe 12 septembre, de la ora 21:00. De cealaltă parte, ASA Târgu Mureș va juca în Ghencea cu Steaua București, pe 11 septembrie, de la ora 20:30.