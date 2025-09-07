Universitatea Craiova cedează un fotbalist la o rivală din SuperLiga

David Barbu (19 ani) a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA Arad, echipă aflată pe locul 7 în SuperLiga.

Tânărul atacant a impresionat în această vară la EURO U19, cu 3 goluri marcate în 4 meciuri, însă nu a reușit să se impună în trupa lui Mirel Rădoi, jucând în total doar 89 de minute în acest sezon, în 4 partide.

David Barbu, împrumutat de UTA Arad

„David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional”, a anunțat gruparea din Bănie.

Considerat inițial de către olteni o soluție bună pentru îndeplinirea regulii U21, Barbu a pierdut „duelul” cu Mihnea Rădulescu și Luca Băsceanu, alți fotbaliști de 19 ani. A avut parte de o competiție dură și ca vârf, poziție în care s-au remarcat palestinianul Assad Al-Hamlawi și francezul Steven Nsimba.

Cotat de Transfermarkt la 250.000 de euro, Barbu a înscris un gol și a livrat o pasă decisivă în 453 de minute disputate în tricoul Universității Craiova (20 de meciuri).