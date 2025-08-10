Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari

Casa Albă intensifică ofensiva împotriva Universității Harvard și îi cere o revizuire imediată a cercetărilor finanțate de guvernul federal, amenințând astfel brevetele în valoare de milioane de dolari ale instituției de învătământ, potrivit The Guardian.

Într-o scrisoare adresată președintelui Universității Harvard, Alan Garber, publicată online vineri, secretarul pentru comerț al lui Donald Trump, Howard Lutnick, a acuzat Universitatea că a încălcat cerințele legale și contractuale legate de programele de cercetare și brevetele finanțate de guvernul federal, scrie publicația britanică.

Howard Lutnick a mai transmis că Departamentul Comerțului al SUA a inițiat un proces de „intervenție” în temeiul legii federale Bayh-Dole, care ar putea permite guvernului să preia proprietatea asupra brevetelor sau să acorde licențe.

„Departamentul acordă o importanță deosebită progreselor științifice și tehnologice revoluționare care rezultă din parteneriatele guvernului cu instituții precum Harvard”, a scris Lutnick în scrisoarea sa.

De asemenea, el a afirmat că Harvard are „o responsabilitate crucială” de a se asigura că proprietatea intelectuală derivată din finanțarea federală este utilizată pentru a maximiza beneficiile pentru poporul american.

Legea bipartidistă Bayh-Dole a fost sponsorizată de senatorii Birch Bayh din Indiana și Bob Dole din Kansas și promulgată de Jimmy Carter spre sfârșitul mandatului său. Carter a declarat la momentul respectiv că era important ca inovarea industrială să promoveze sănătatea economică a SUA, iar legislația „contribuie în mare măsură la consolidarea eficacității stimulentelor acordate pentru brevete în stimularea inovării în Statele Unite”.

Harvard nu a făcut încă niciun comentariu cu privire la acest subiect.

La 1 iulie 2024, Harvard deținea peste 5.800 de brevete și avea peste 900 de licențe tehnologice cu peste 650 de parteneri industriali, potrivit Biroului de Dezvoltare Tehnologică al Universității Harvard.

În scrisoarea sa, Lutnick a cerut ca Harvard să furnizeze în termen de patru săptămâni o listă a tuturor brevetelor rezultate din granturile de cercetare finanțate de guvernul federal, inclusiv modul în care sunt utilizate brevetele și dacă licențele necesită „producție substanțială în SUA”.

Harvard a dat în judecată administraţia Trump

Scrisoarea de vineri intensifică presiunea Casei Albe asupra Universității Harvard, pe care a acuzat-o de încălcarea drepturilor civile pentru că nu a luat măsurile dictate de administrație ca răspuns la acuzațiile că protestele studenților împotriva atacului Israelului asupra Gazei erau antisemite.

Prestigioasa universitate din Ivy League a dat în judecată administrația Trump în aprilie, după ce aceasta a început să retragă sau să înghețe miliarde de dolari din fondurile federale pentru cercetare. De asemenea, administrația Trump a interzis complet Universității Harvard să mai aibă studenți străini.

Alte universități care s-au confruntat cu pierderi de fonduri federale pentru cercetare au semnat acorduri de soluționare cu guvernul, printre care Universitatea Columbia, care a acceptat să plătească peste 220 de milioane de dolari, și Universitatea Brown, care a acceptat să plătească 50 de milioane de dolari.

Președintele Universității Harvard ar fi declarat cadrelor didactice că un articol din New York Times, potrivit căruia universitatea era dispusă să cheltuiască până la 500 de milioane de dolari pentru a ajunge la o înțelegere cu guvernul, era inexact și fusese divulgat reporterilor de către oficiali ai Casei Albe.



