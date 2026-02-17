Universitatea MIT va studia dacă inteligența artificială poate fi folosită pentru combaterea sărăciei

J-PAL, laboratorul de acțiune pentru combaterea sărăciei din cadrul Massachusetts Institute for Technology a acordat finanțare pentru opt noi studii de cercetare menite să înțeleagă modul în care inovațiile din domeniul inteligenței artificiale (AI) pot fi utilizate în lupta împotriva sărăciei, printr-un nou program numit Project AI Evidence, relatează MIT News, revista prestigioasei universități americane.

Aceasta amintește că era inteligenței artificiale a adus atât un optimism pe larg răspândit în unele cercuri, cât și scepticism în privința efectelor instrumentelor AI asupra societății. Pentru a valorifica pe deplin potențialul IA, Project AI Evidence (PAIE) urmărește să indentifice ce soluții bazate pe inteligență artificială funcționează și pentru cine, urmând să extindă doar acele soluții care se dovedesc eficiente, incluzive și responsabile – reducând, în același timp, amploarea celor care ar putea provoca prejudicii.

PAIE urmărește de asemenea să producă dovezi despre ceea ce funcționează prin conectarea guvernelor, companiilor din tehnologie și organizațiilor nonprofit cu economiști de talie mondială de la MIT și din rețeaua globală J-PAL, pentru a evalua și îmbunătăți soluțiile de inteligență artificială dedicate unor provocări sociale persistente.

Noua inițiativă acordă prioritate întrebărilor pe care factorii de decizie politică le formulează deja: Instrumentele didactice asistate de AI îi ajută pe toți copiii să învețe? Cum pot sistemele de avertizare timpurie în caz de inundații să sprijine persoanele afectate de dezastre naturale? Pot algoritmii de învățare automată contribui la reducerea defrișărilor din Amazon? Pot chatboții bazați pe AI să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor?

PAIE va organiza în următorii ani o serie de competiții de finanțare pentru a invita propuneri de evaluare a instrumentelor de inteligență artificială care abordează astfel de întrebări și altele.

MIT țintește să aducă oameni de știință de top pentru noul său program de cercetare în AI

PAIE beneficiază de sprijin financiar printr-un grant acordat de Google.org, un grant din partea Centrului Internațional de Cercetare pentru Dezvoltare al Canadei și al UK International Development, un acord de colaborare cu Amazon Web Services și de la organizații de filantropie.

„Inteligența artificială are un potențial enorm de a aduce beneficii tuturor, însă avem nevoie urgentă să studiem ce funcționează, ce nu funcționează și de ce, pentru a putea valorifica acest potențial”, a declarat pentru MIT News Alex Diaz, director pentru AI și bunăstare socială la Google.org

Printr-un grant separat, inițiativa va studia de asemenea utilizarea inteligenței artificiale generative la locul de muncă, în special în țările cu venituri mici și medii.

MIT afirmă că laboratorul său J-PAL se află într-o poziție unică pentru a contribui la înțelegerea efectelor inteligenței artificiale asupra societății: de la înființarea sa, în 2003, rețeaua de cercetători de aici a coordonat peste 2.500 de evaluări riguroase ale politicilor și programelor sociale din întreaga lume.

J-PAL vrea ca prin noul său program să reunească experți de top în tehnologia inteligenței artificiale, cercetare și politici sociale, în concordanță cu accentul pus de Sally Kornbluth, președinta MIT, pe inteligența artificială generativă ca prioritate strategică.