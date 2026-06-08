Universitățile care reunesc peste 40% dintre studenții României: ce schimbări consideră prioritare pentru educație, cercetare și dezvoltarea universităților

Transformările accelerate din educație, cercetare și piața muncii obligă universitățile să își adapteze permanent modul de funcționare și oferta academică. În acest context, reuniunea Consorțiului Universitaria, desfășurată la Tulcea în perioada 4–7 iunie 2026, a oferit un cadru de reflecție asupra principalelor provocări cu care se confruntă învățământul superior românesc și asupra direcțiilor de dezvoltare considerate prioritare de marile universități ale țării.

Consorțiul Universitaria reprezintă cea mai amplă structură de cooperare academică din România și reunește universități care concentrează peste 40% dintre studenții, cadrele didactice și cercetătorii din sistemul universitar românesc. La reuniunea din acest an au participat reprezentanți ai universităților membre și asociate, inclusiv ai Universității de Stat din Moldova și Academiei de Studii Economice a Moldovei.

„Universitățile au responsabilitatea de a anticipa schimbările și de a pregăti societatea pentru ele. De aceea, dialogul dintre instituțiile de învățământ superior este esențial într-un moment în care inteligența artificială, transformările pieței muncii și competiția globală pentru cunoaștere schimbă profund modul în care educăm, cercetăm și inovăm. Pentru a răspunde acestor provocări, România are nevoie de o investiție consecventă și predictibilă în educație și cercetare. Investiția în cunoaștere rămâne una dintre cele mai sigure investiții în viitorul unei societăți.”

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București

Finanțarea educației – condiția esențială pentru orice reformă

Participanții la reuniune au evidențiat faptul că modernizarea educației, dezvoltarea cercetării, digitalizarea și internaționalizarea universităților nu pot fi realizate în absența unei finanțări adecvate și predictibile.

Plecând de la constatarea subfinanțării cronice a educației, Consorțiul Universitaria solicită Guvernului României și Parlamentului României realizarea unui Pact pentru Educație, care să asigure respectarea prevederilor Legii învățământului superior nr. 199/2023 și ale Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 privind alocarea a minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație.

Totodată, Consorțiul solicită repartizarea cu celeritate către universități a sumei de 229 milioane de lei, reținută la nivelul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Educației și Cercetării, fonduri considerate esențiale pentru asigurarea funcționării în condiții optime a instituțiilor de învățământ superior.

Inteligența artificială și transformarea educației

Una dintre temele centrale ale dezbaterilor a fost impactul Inteligenței Artificiale Generative asupra procesului de predare și învățare.

Universitățile apreciază că utilizarea acestor instrumente nu mai reprezintă o perspectivă de viitor, ci o realitate care influențează deja activitatea academică. În acest context, participanții au susținut necesitatea elaborării unor principii și standarde comune privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în educație și pregătirea întregii comunități universitare pentru noile transformări tehnologice.

Cercetarea și competitivitatea internațională

Participanții au evidențiat necesitatea consolidării finanțării cercetării și inovării și a dezvoltării unor mecanisme capabile să susțină participarea universităților românești la marile programe europene de cercetare.

Printre prioritățile identificate se numără asigurarea unei finanțări predictibile pentru competițiile naționale de cercetare, dezvoltarea unor instrumente de cofinanțare pentru proiectele europene și stimularea atragerii cercetătorilor cu experiență internațională.

Universitățile consideră că dezvoltarea cercetării reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru creșterea competitivității economice și pentru consolidarea poziției României în Spațiul European al Cercetării.

Doctoratul și standardele academice

Un alt subiect important a vizat studiile universitare de doctorat și menținerea unor standarde ridicate de calitate.

Participanții au subliniat importanța unui cadru de evaluare care să încurajeze excelența academică, integritatea și competitivitatea internațională a școlilor doctorale, apreciind că recunoașterea internațională a diplomelor și credibilitatea titlului de doctor depind de păstrarea unor criterii riguroase de evaluare.

Studenții și integrarea pe piața muncii

Dezbaterile au evidențiat necesitatea dezvoltării unor politici fundamentate pe date relevante privind parcursul profesional al absolvenților.

Universitățile consideră că accesul la informații privind inserția profesională a absolvenților poate contribui la adaptarea programelor de studii la nevoile reale ale economiei și la îmbunătățirea relației dintre mediul universitar și piața muncii.

În același timp, au fost analizate măsuri privind sprijinul acordat studenților, dezvoltarea serviciilor de consiliere și integrarea studenților internaționali în comunitatea academică.

REUNIUNEA CONSORTIULUI UIVERSITARIA IUNIE 2026 TULCEA

O voce comună a marilor universități

Concluzia reuniunii de la Tulcea este că marile provocări ale învățământului superior nu pot fi abordate izolat. După aproape două decenii de activitate, Consorțiul Universitaria își reafirmă rolul de platformă de dialog și cooperare academică, oferind un cadru prin care universitățile pot formula împreună analize și propuneri privind viitorul educației și cercetării din România.

Într-un context caracterizat de schimbări tehnologice accelerate și competiție internațională tot mai intensă, universitățile consideră că investiția în educație, cercetare și resursa umană rămâne una dintre cele mai importante condiții pentru dezvoltarea durabilă a societății românești.

Articol susținut de ASE