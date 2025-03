Unul din 2 copii spune că a fost victima bullying-ului în mediul online. Ce efecte are cyberbullying-ul asupra copiilor

Deși bullying-ul tradițional rămâne o problemă majoră în mediul școlar, prezența tot mai mare a copiilor și adolescenților în mediul online a amplificat și diversificat formele de hărțuire, făcând ca cyberbullying-ul să fie din ce în ce mai greu de controlat și expunând copiii la un stres continuu. Bullying-ul în școală și perpetuarea lui în mediul online afectează emoțional, an de an, sute de mii de elevi, arată raportul „Efectele cyberbullying-ului asupra echilibrului emoțional al copiilor” realizat de Salvați Copiii România.

50% dintre copii afirmă că au fost insultați sau jigniți online, comparativ cu 40% într-un studiu similar realizat cu 2 ani în urmă, iar 41% declară că au fost, la un moment dat, ținta zvonurilor și bârfelor răspândite pe platformele de socializare.

În plus, aproape unul din 10 copii a fost expus public prin distribuirea unor imagini intime sau mesaje private, ceea ce poate avea consecințe devastatoare pe termen lung.

Principalele concluzii ale studiului „Efectele cyberbullying-ului asupra echilibrului emoțional al copiilor”:

50% dintre copii spun că li s-au adresat cuvinte jignitoare, ofensatoare, insulte, porecle care le-au provocat teamă.

33% dintre copii spun că au fost agresați fizic, prin împins, tras de păr, de urechi, piedică, lovit cu palma, piciorul sau cu un obiect dur (cum ar fi o riglă, un băț, indicator, bucăți de cretă etc.).

29% dintre copii au fost excluși din diverse grupuri online de către prieteni sau colegi, iar pentru 41% dintre aceștia acest lucru se întâmplă lunar sau mai des.

42% dintre copii afirmă că au fost răspândite despre ei bârfe, zvonuri, cuvinte umilitoare, jigniri pe platforme de socializare, iar 47% dintre aceștia spun pățesc acest lucru lunar sau mai des.

10% dintre copii spun că au fost răspândite despre ei imagini cu caracter intim și/ sau privat, mesaje text, pe care nu doreau să le facă publice pe platformele de socializare în scopul de a fi umiliți. Jumătate dintre ei spun că acest lucru se întâmplă lunar sau mai des.

Aproximativ 50% dintre copiii victime ale cyberbullying-ului se așteaptă ca agresiunile să se repete în viitorul apropiat.

Care sunt efectele

6 din 10 copii spun că sunt afectați de experiențele negative avute online. Spre exemplu, 26% dintre copii spun că au avut dificultăți de a adormi după un incident online, 6% afirmând că acest lucru se întâmplă frecvent.

8 din 10 copii au simțit cel puțin o dată că pierd timpul pe internet în loc să se concentreze pe activități mai productive, pentru 3 din 10 acest lucru întâmplându-se cu o frecvență foarte ridicată.

Copiii care au fost victima a cel puțin unui tip de cyberbullying au avut, într-o măsură semnificativ mai ridicată comparativ cu ceilalți, dificultăți de concentrare, sunt neliniștiți când trebuie să meargă la școală sau se gândesc să lipsească, se simt lipsiți de speranță, afirmă că au coșmaruri sau că s-au gândit să își facă rău.

Impactul emoțional este puternic

Cyberbullying-ul este o formă de agresiune online între persoane de statut egal, caracterizată prin intenționalitate și repetiție. Acesta variază în intensitate și provoacă victimei o stare de temere.

Se manifestă prin utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi platformele de socializare, mesajele text, apelurile video și e-mailurile, având scopul de a hărțui, intimida, umili sau afecta emoțional o persoană.

Fie că devin victime ale violenței fizice și ale amenințărilor sau ale mesajelor umilitoare transmise online (49%), fie că asistă în calitate de martori (82%) sau chiar recunosc că au comis astfel de fapte (27%), impactul psihologic asupra copiilor și adolescenților este unul profund și de durată, atrag atenția specialiștii.

Aceste cifre demonstrează faptul că agresiunea online nu mai este un incident izolat, ci o problemă sistemică, care necesită intervenție rapidă atât la nivel educațional, cât și legislativ, arată reprezentanții Salvați Copiii.

Expunerea constantă la agresiune online are consecințe grave asupra copiilor și adolescenților.

Studiile anterioare realizate de Salvați Copiii arată că peste 50% dintre adolescenți care au apelat la consiliere au manifestat anxietate severă, iar cazurile extreme au inclus chiar tentative de suicid.

Dincolo de impactul emoțional, cyberbullying-ul afectează și performanțele școlare, relațiile sociale și stima de sine a copiilor.

„Toată lumea a râs, prietenii s-au îndepărtat”

„Am 14 ani și, la început, mi s-a părut amuzant când cineva a creat un cont fals cu numele meu. Dar apoi a început să posteze lucruri pe care nu le-am spus niciodată, imagini trucate și mesaje jenante. Toată lumea a râs, după… prietenii s-au îndepărtat și am ajuns … singur, să nu mai vreau să merg la școală. Nu știam cui să cer ajutor, îmi era rușine și frică. Am scris la oradenet.ro, am realizat că nu sunt singur și că există soluții”, a mărturisit un adolescent care a apelat la linia de consiliere pusă la dispoziție de Salvați Copiii.

„Cyberbullying-ul nu este doar un fenomen digital, ci o formă de violență reală, cu impact profund asupra sănătății emoționale a copiilor. Este esențial să dezvoltăm politici publice care să le ofere acestora protecția necesară și să îi educăm pe părinți și profesori pentru a interveni eficient. Observăm o creștere alarmantă a cazurilor de cyberbullying raportate de adolescenți, ceea ce ne arată cât de vulnerabili sunt în fața acestui fenomen”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii.

Pentru a combate agresiunea online, Salvați Copiii România invită toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar să organizeze sesiuni de informare cu elevii, folosind materialele educaționale gratuite disponibile pe platforma Ora de net. Linia de consiliere.

În cadrul liniei de consiliere disponibilă pe Ora de net. Linia de consiliere, care se adresează în principal copiilor și adolescenților care sunt afectați de probleme în mediul digital, Salvați Copiii a primit peste 13.500 de solicitări, subiectele cele mai des întâlnite fiind nevoia de educație media, identitate online, cyberbullying-ul și abilitățile tehnice.