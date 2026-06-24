Unul din disidenții din PNL, atac la adresa conducerii. „Bolojan și camarila slugilor anunță că va vota un guvern exclusiv PSD. Pe ei cine îi sancționează?”

Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul Rareș Bogdan acuză conducerea PNL de „ipocrizie fără margini”, întrucât Ilie Bolojan și echipa lui sunt dispuși să voteze instalarea unui guvern minoritar al PSD, deși au amenințat cu excluderea liberalii care au vrut să voteze guvernul Veștea, condus de un liberal și cu șase miniștri din PNL.

„Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democrații deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD… !!!!! Tare, nu? Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează?”, scrie Rareș Bogdan în postarea sa.

Europarlamentarul acuză noua conducere a partidului că a flexibilizat principiile doctrinare și acum acceptă un guvern exclusiv al PSD, invocând responsabilitatea națională.

„Se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul șef, cu sprijinul lui Bolojan și al neoprogresiștilor săi din PNL. Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul chiar de tot, dar le ține vâslele din umbră”, continuă Rareș Bogdan.

El crede că s-a ajuns în situația aberantă în care liberalii care se pretindeanu intransigenți în raport cu PSD „livrează liniște legislativă” celor pe care îi considerau mai deunăzi drept adversari implacabili.

„Acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate și strategie cinică de supraviețuire. Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei”, a mai afirmat europarlamentarul.

Cele două variante ale lui Ilie Bolojan

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a mers marți la consultările de la Cotroceni cu o propunere pentru un acord politic și două posibile formule de guvernare, pe care i le-a expus președintelui Nicușor Dan.

„Am prezentat preşedintelui României poziţia PNL în această situaţie dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna”, a spus preşedintele PNL, după discuțiile de la Palatul Cotroceni.

Liderul liberalilor a înaintat două variante pentru puterea executivă: un guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL-USR-UDMR.

PNL va vota inclusiv guvernul minoritar în jurul PSD dacă se încheie un acord pe cele mai importante teme, a precizat Bolojan.

Indiferent de formula la care se va ajunge, președintele PNL a mai subliniat că viitorul Executiv trebuie să aibă în vedere „păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție”, potrivit acordului pe care l-a propus.

În opinia sa, pactul „poate fi convenit într-o zi sau două”, ca mai apoi să fie convenită formula de guvern minoritar cu care se va merge mai departe pentru a obține sprijin în Parlament.