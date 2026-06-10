Unul din „nașii AI” afirmă că războiul din Ucraina l-a făcut să se răzgândească asupra aplicațiilor sale militare

Geofrrey Hinton, în timpul unei ceremonii din mai 2026, când Universitatea Harvard i-a acordat un doctorat onorific, FOTO: Steven Senne / AP / Profimedia

Geoffrey Hinton, expertul în știința calculatoarelor cunoscut drept unul dintre cei trei „nași ai AI”, a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei i-a schimbat modul în care privește utilizarea inteligenței artificiale pe câmpul de luptă, relatează Business Insider.

„Cred că este mai complicat decât credeam înainte”, a spus Hinton într-un interviu acordat NBC News, referindu-se la aplicațiile militare ale AI.

Comentariile sale vin după ani de zile în care acesta a avertizat asupra folosirii inteligenței artificiale în scopuri militare și a susținut anterior instituirea unei interdicții internaționale asupra armelor autonome letale.

„Obișnuiam să cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a preveni dezvoltarea armelor autonome letale, dar dacă privești ce se întâmplă în Ucraina, lucrurile devin mult mai complicate”, a spus Hinton în interviu.

El a afirmat că rolul esențial pe care l-au avut dronele, inclusiv cele ce folosesc inteligență artificială, în apărarea Ucrainei împotriva forțelor ruse invadatoare l-a făcut să fie mai receptiv la utilizarea militară a acestei tehnologii.

„Ucraina supraviețuiește datorită dronelor”, a declarat Hinton pentru televiziunea americană. „Dacă asta înseamnă războiul modern, este foarte greu să susții că o țară ar trebui să refuze să procedeze astfel”, a continuat el.

De ce este poreclit cercetătorul britanic un „naș al AI”

Hinton, un cercetător britanic stabilit în Canada, a câștigat în 2018 prestigiosul Premiu Turing, considerat „Premiul Nobel pentru informatică”, pentru munca sa la tehnologia de învățare profundă care a stat la baza dezvoltării AI.

El a fost premiat atunci alături de cercetătorul franco-american Yann LeCun și cel canadian Yoshua Bengio. Cei 3 sunt adesea numiți „Nașii A.I.” sau „Nașii deep learning”.

Hinton a fost și unul dintre cei doi laureați ai Premiului Nobel pentru Fizică în 2024, pentru munca lor la rețelele neuronale artificiale.

Business Insider amintește că luptele din Ucraina au alimentat diferite viziuni despre războaiele viitorului, cu arme precum turele de mitralieră care își aleg singure țintele sau drone zburătoare care vânează oameni. Eliminând coordonarea și procesul decizional uman, inteligența artificială oferă posibilitatea de a ucide mult mai multe persoane într-un timp mult mai scurt.

Operatori de drone ai armatei ucrainene, FOTO: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia Images

Geoffrey Hinton spune că societatea trebuie să pună presiuni pe companiile de AI

Geoffrey Hinton a mai spus în noul interviu că, pe măsură ce capacitățile inteligenței artificiale continuă să avanseze, publicul trebuie să urmărească dezvoltarea acestei tehnologii și să pună presiuni pe factorii de decizie.

„Singurul lucru care va ține în frâu acele mari companii de inteligență artificială este presiunea publică”, a spus cercetătorul.

„Consider că misiunea mea este să informez publicul, astfel încât oamenii să înțeleagă pericolele inteligenței artificiale, dar și aspectele sale benefice”, a conchis el. Hinton și-a dat demisia de la Google în 2023 pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la dezvoltarea necontrolată a tehnologiei AI. El lucrase un deceniu în cadrul companiei la cercetările care aveau să îi aducă recunoașterea internațională.

Noile sale comentarii vin după ce președintele american Donald Trump a semnat săptămâna trecută o directivă menită să accelereze dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în scopuri militare și de securitate.

Potrivit Memorandumului Prezidențial privind Securitatea Națională, inteligența artificială „se va număra printre cele mai transformatoare tehnologii pentru securitatea națională din istoria Statelor Unite”.

„Atunci când este adoptată în mod corespunzător, inteligența artificială poate contribui la protejarea militarilor noștri atât în timp de pace, cât și pe câmpul de luptă, poate permite desfășurarea unor operațiuni precise care reduc la minimum riscul de a provoca victime în rândul civililor și poate asigura menținerea superiorității tehnologice a Statelor Unite față de adversarii și competitorii săi strategici”, mai afirmă documentul.