Unul din „nașii AI” avertizează că SUA se împușcă singure în picior și riscă își să piardă avantajul din domeniu în fața Chinei

Cercetătorul Geoffrey Hinton cu placheta și medalia Nobel pe care le-a primit în decembrie 2024 la Stockholm din partea Academiei Regale Suedeze de Științe, FOTO: Pontus Lundahl-TT / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Statele Unite riscă să-și piardă avansul în domeniul inteligenței artificiale în fața Chinei, a avertizat pionierul în domeniul inteligenței artificiale (AI) și laureatul Nobel Geoffrey Hinton, citat de Business Insider.

Aflat recent în emisiunea The Weekly Show găzduită de prezentatorul TV american Jon Stewart, Hinton a declarat că SUA se află în prezent înaintea Chinei în cursa pentru dezvoltarea AI, dar că acest avantaj nu va dura mult.

„Să presupunem că vrei să faci un lucru care ar da cu adevărat o lovitură în genunchi unei țări, ceva care ar însemna că peste 20 de ani acea țară va fi în urmă, nu înainte”, i-a spus Hinton lui Stewart, când acesta l-a întrebat de ce crede că SUA își va pierde avantajul în AI. „Singurul lucru pe care ar trebui să-l faci este să te amesteci în finanțarea științei fundamentale, să ataci universitățile de cercetare, să elimini granturile pentru știința de bază pe termen lung. Asta ar fi un dezastru complet”, a continuat el.

Hinton, a mai spus că SUA nu se află „atât de mult înaintea Chinei pe cât credea” și că efectele pe termen lung ale slăbirii sprijinului pentru universitățile americane de top sunt considerabile.

Hinton spune că știința are nevoie de finanțare constantă

„Dacă te uiți, de exemplu, la învățarea profundă (n.r. ‘deep learning‘), revoluția AI pe care o avem acum – aceasta a fost rezultatul a mulți ani de finanțare constantă pentru cercetarea fundamentală, nu din sume uriașe de bani”, a explicat el.

„Toată finanțarea cercetării de bază care a dus la apariția învățării profunde a costat probabil mai puțin decât un singur bombardier B-1. Uimitor. Dar a fost o finanțare susținută a cercetării de bază. Dacă te atingi de asta, e ca și cum ai mânca sămânța pe care trebuie să o plantezi pentru viitor”, a deplâns acesta.

Geoffrey Hinton, un cercetător britanic stabilit în Canada, a câștigat în 2018 prestigiosul Premiu Turing, considerat „Premiul Nobel pentru informatică”, pentru munca sa la tehnologia de învățare profundă. El a fost premiat atunci alături de cercetătorul franco-american Yann LeCun și cel canadian Yoshua Bengio. Cei 3 sunt adesea numiți „Nașii A.I.” sau „Nașii deep learning”.

Anul trecut, Hinton a fost și unul dintre cei doi laureați ai Premiului Nobel pentru Fizică, pentru munca lor la rețelele neuronale artificiale, care au stat la baza dezvoltării tehnologiei AI.

De ce este îngrijorat „nașul AI”cu privire la ce se întâmplă în SUA

Hinton, care și-a dat demisia de la Google în 2023 pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la dezvoltarea necontrolată a tehnologiei AI, nu a intrat în detalii privind tăieri specifice decise de administrația președintelui Donald Trump pentru programele științifice. Publicația tech The Register a avertizat chiar zilele trecute că, în cazul NASA, tăierile bugetare riscă să afecteze inclusiv faimosul program Voyager.

Trump și alți oficiali de rang înalt din administrația sa au pus în mod repetat presiune pe universitățile americane de top, acuzându-le formal prin intermediul Departamentului Educației că nu gestionează corespunzător cazurile de „hărțuire antisemită”. Administrația a avut obiecții și în alte privințe, inclusiv în ceea ce privește politicile de admitere și diversitate.

Oficialii administrației au amenințat că vor tăia finanțarea federală pentru cercetare acordată unor instituții precum Harvard, MIT, Princeton, Columbia, UCLA și multor alte universități, dacă acestea nu se conformează cererilor formulate. Trump a declarat recent că administrația este „aproape” de a ajunge la o înțelegere cu Harvard.

Săptămâna trecută, președinta MIT, Sally Kornbluth, a respins o ofertă din partea Departamentului Educației care prevedea un acces preferențial la fonduri federale, cu condiția ca universitatea să-și alinieze politicile într-o gamă largă de domenii – inclusiv admiterea studenților, gestionarea protestelor și limitarea discursului politic al angajaților.