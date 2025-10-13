„Tsunami de prostie”: SUA vor să taie bugetul pentru faimoasele sonde spațiale Voyager

Sonda Voyager 1 se află acum la o distanță de aproximativ 25 de miliarde de kilometri de Pământ, FOTO: NASA/JPL-Caltech / Zuma Press / Splash News / Profimedia

Faimosul Proiect Voyager al NASA se confruntă cu perspectiva pierderii a 26% din bugetul său, în timp ce alte programe spațiale importante sunt întrerupte, au declarat surse din cadrul Laboratorului pentru Propulsie cu Reacție (Jet Propulsion Laboratory – JPL) al agenției americane, pentru The Register.

Misiunea costă în prezent aproximativ 5 milioane de dolari pe an, deși cifra exactă este greu de stabilit, în parte fiindcă agenția spațială americană a fost afectată de închiderea guvernului federal.

O sursă care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru The Register: „Suntem cam enervați că Voyager a pierdut 26% din buget… Este atât de mic… Întreaga situație este absolut revoltătoare”.

Sondele Voyager, lansate acum aproape 50 de ani într-un „mare tur” al sistemului solar, se află pe o traiectorie care le va duce mult dincolo de influența gravitațională a Soarelui. Ambele continuă să colecteze date științifice și s-au confruntat cu provocări tehnice în ultimii ani. Voyager 1 a început să transmită date fără sens din cauza unei defecțiuni hardware, pe care inginerii de pe Pământ au reușit să o ocolească. Iar Voyager 2 a întrerupt temporar comunicarea cu Pământul după ce antena sa a fost orientată accidental în direcția greșită.

Jurnaliștii de la site-ul tech Te Register subliniază că bugetul NASA nu a fost încă finalizat și amintesc că disputele privind finanțarea serviciilor federale pentru luna octombrie și perioada următoare au dus la blocarea activității guvernului american.

„Deznădejde și pesimism” la renumitul laborator JPL al NASA

Această închidere și incertitudinile bugetare afectează și alte misiuni NASA. Sonda Juno, lansată în 2011 pentru a studia planeta Jupiter, a ajuns pe 30 septembrie la finalul unei perioade de extindere a finanțării NASA. Chiar dacă sonda spațială se află într-o stare relativ bună după cei nouă ani petrecuți în mediul ostil din jurul celei mai mari planete din sistemul nostru solar, viitorul ei este acum incert.

Potrivit site-ului oficial al misiunii, Juno trebuia să-și continue cercetările „până în septembrie 2025 sau până la sfârșitul duratei sale de viață”. Tăcerea NASA pe acest subiect a stârnit îngrijorări că sonda ar putea fi dezactivată, deși un semnal din partea sa ar fi fost recepționat chiar la începutul săptămânii trecute.

„Totul este într-o stare de haos absolut”, a declarat o sursă pentru The Register, referindu-se la paralizia bugetară din SUA. JPL a trecut deja prin mai multe runde de concedieri, iar dacă bugetul va fi aprobat în forma actuală, laboratorul ar putea pierde sute sau chiar mii de angajați, pe măsură ce managerii se confruntă cu consecințele reducerii fondurilor.

„Sentimentul general este de deznădejde și pesimism, iar eu cred că este un adevărat tsunami de prostie care urmează să lovească industria de înaltă tehnologie a Statelor Unite”, a mai declarat sursa din cadrul JPL, cerând protecția anonimatului pentru a putea vorbi deschis.

Aceasta a făcut comentariile înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe duminică folosirea unor fonduri rezervate pentru cercetare și dezvoltare pentru plătirea soldaților americani în timpul paraliziei bugetare. El nu a intrat în detalii despre programele științifice care urmează să își piardă finanțarea.