Unul din zece copii și aproape unul din doi adulți e afectat de obezitate. O procedură medicală pentru tratarea bolii ar putea fi decontată în premieră în România

Obezitatea sau supraponderalitatea maternă înainte de concepţie este legată de un risc crescut de ADHD, tulburare de spectru autist și tulburări de comportament/Foto: Prazis | Dreamstime.com

Unul din zece copii (11%) și aproape unul din doi adulți din România (39%) sunt afectați de obezitate, arată cele mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității, prezentate, joi, în cadrul evenimentului „Obezitatea: de la stigmatizare la tratament”, organizat cu prilejul Zilei mondiale de combatere a obezității. Tratamentul obezității nu este decontat în acest moment în România, dar Casa de Asigurări de Sănătate promite că o procedură medicală ar putea fi decontată în premieră în România începând din această toamnă.

Cifrele obezității în România:

70% din populație are exces de greutate;

39% dintre adulți suferă de obezitate;

11% dintre copii sunt afectați de obezitate;

2,1% este creșterea anuală a ratei obezității, estimată până în anul 2035.

10 milioane de adulți cu probleme de greutate până în 2030

„Conform Atlasului Mondial al Obezității, 70% dintre adulţi au avut un indice de masă corporal ridicat anul trecut şi 39% dintre adulţi suferă de obezitate, iar până în 2030, se pare că vor fi peste 10 milioane de adulţi cu indice de masă corporală ridicat”, spune Adriana Turea, președintele Asociației Pacienților cu Boli Endocrine.

În ultimii 25 de ani a existat un trend de creștere a numărului de persoane afectate de obezitate, afirmă Radu Gănescu, președintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice:

„Procentul copiilor cu vârsta de între 5 şi 19 ani supraponderali a crescut de la 19% în anul 2000 la 23% în anul 2022. Dintre copiii cu vârsta între 7 și 9 ani, aproximativ 28% sunt supraponderali şi 12% sunt obezi”, a adăugat Radu Gănescu.

Obezitatea se tratează cu medicamente, dar ele nu sunt decontate

Cu toate că este recunoscută oficial ca boală cronică ce necesită abordare multidisciplinară și, în unele cazuri, tratament medicamentos, în România, medicamentele pentru obezitate nu sunt decontate, spun medicii și reprezentanții pacienților.

„Este într-adevăr , pentru că medicamentele pentru tratarea obezității nu sunt compensate”, spune Ramona Dobre, medic specialist endocrinolog la Institutul „C. I. Parhon” din București.

„Din punctul de vedere al prescrierii, nu există în momentul de față o limitare. Ele sunt prescrise de foarte mulți medici în momentul de față: nu doar de diabetologi și endocrinologi, ci și de medicii cardiologi, ginecologi. Dar pacientul e nevoit să își cumpere medicamentele”, adaugă dr. Ramona Dobre.

Costul aproximativ al tratamentului lunar pentru un pacient este de 1.500 de lei, dar depinde de doza recomandată fiecărui pacient.

În plus, România are, în acest moment, un singur centru integrat de management al obezității, la Timișoara.

Alte două centre sunt în curs de înființare, în București: la Spitalul Universitar de Urgență și la Institutul de Endocrinologie „C.I. Parhon”.

Un centru integrat pentru tratarea obezității reunește medici din diferite specialităţi, ce pot oferi un diagnostic precis şi pot stabili un tratament personalizat pentru fiecare dintre pacienţi.

În cazul obezității, echipa multidisciplinară trebuie să includă medici diabetologi, specialişti în nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, cardiologie, gastroenterologie, dietetică, psihologie, pneumologie, reabilitare medicală şi chirurgie metabolică.

Chirurgia bariatrică ar putea fi decontată de CNAS

Pe lângă medicamente, operațiile bariatrice pot reprezenta și ele o soluție pentru unii dintre pacienții afectați de această boală. Dar „ele sunt recomandate în anumite situații particulare, în care pacienții au indicație de operație bariatrică, în special atunci când indicele de masă corporală este foarte mare”, explică medicul endocrinolog Ramona Dobre.

Începând din această toamnă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că ar putea introduce un program pentru decontarea acestor proceduri:

„Este nevoie de chirurgie bariatrică cu urmărire post operatorie serioasă. De aceea, ne-am propus să construim un program de chirurgie bariatrică în cursul acestui an. În funcție de bugetul disponibil și de alocările de la Ministerul Finanțelor, vom vedea dacă este posibil să îl implementăm în a doua parte a anului”, declară Livia Apostol, consilier al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Programul ar urma să acopere și monitorizarea pe termen lung, nu doar intervenția chirurgicală în sine, a precizat reprezentanta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.