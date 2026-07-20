Unul dintre cei mai apreciați jurnaliști sportivi din România a murit. Mircea M. Ionescu avea 80 de ani

Jurnalistul sportiv Mircea M. Ionescu a încetat din viață. Anunțul a fost făcut de jurnalistul GSP Alin Buzărin.

„Cu zece minute înaintea finalei Cupei Mondiale, o veste groaznică a abătut atenția de la New Jersey. S-a stins Mircea M. Ionescu! Odihnă veșnică, MMI! Marele gazerar, dramaturg, om de cultură Mircea M. Ionescu (31.10.1945-,19.07.2026), este de astăzi încolo ce-a fost dintotdeauna. Legendă!A fost imens, multilateral, plus, înainte de orice, un om extraordinar. Am avut privilegiul ca MMI să mă considere printre prietenii săi! Dormi în pace? Da! Dar mai ales «bun găsit, dragi prieteni ai fotbalului», așa cum ne saluta el întotdeauna…”, a scris Alin Buzărin, pe contul său de Facebook.

Cine a fost Mircea M. Ionescu

Jurnalist sportiv, dar și dramaturg, Mircea M. Ionescu era stabilit de mai multă vreme în Statele Unite. A scris zeci de cărți și piese de teatru, a lucrat în radio, televiziune și presa scrisă și a fost pentru o vreme director al Teatrului „Tudor Vianu” din Giurgiu.

„Deși avea o sănătate șubrezită, a fost prezent aproape la fiecare manifestare și festival organizate de teatrul din Pitești în ultimii ani. Îl vedeai în sală, cu carnetul la îndemână, la premiere, la dezbateri, la lansări de carte. Nu lipsea niciodată când scena avea nevoie de un ochi critic, dar și de un suflet care să aplaude sincer. Prin articole, cronici și piese, a contribuit la construirea unei punți între teatru și comunitate. Mircea M. Ionescu a crezut în puterea teatrului de a educa, de a provoca și de a aduna oamenii. Prin munca sa de jurnalist a dat vizibilitate efortului artistic, iar prin dramaturgia sa a dăruit scenei povești care ne privesc direct. Teatrul din Pitești pierde un cronicar fidel, iar scena pierde un prieten statornic. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Memoria lui rămâne în programele de sală, în cronicile scrise și în fiecare rând de aplauze de la „Davila”, au transmis reprezentanții Teatrului Alexandru Davila Pitești, citați de publicația anchetaonline.ro.