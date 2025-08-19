Unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Putin, anunț după discuțiile de luni de la Casa Albă / Care sunt perspectivele unui summit Putin-Zelenski

Consilierul președintelui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a vorbit luni seară despre posibilele negocieri directe Rusia-Ucraina, fără să anunțe ceva concret pe această temă, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe.

Donald Trump a vorbit luni seară la telefon cu Vladimir Putin pentru a-i transmite concluziile discuțiilor cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni și i-a propus o întâlnire directă cu președintele ucrainean, precum și o trilaterală la care să participe și liderul de la Casa Albă.

Răspunsul Rusiei a fost temperat.

„Președintele nostru i-a mulțumit călduros omologului american pentru ospitalitate și buna organizare a întâlnirii la nivel înalt din Alaska, precum și pentru progresul înregistrat în cadrul întâlnirii în direcția soluționării pașnice a crizei ucrainene”, a declarat consilierul prezidențial Iuri Ușakov, potrivit comunicatului Ministerului de Externe de la Moscova.

„Președintele SUA, la rândul său, a informat despre negocierile care tocmai s-au încheiat la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și liderii mai multor țări europene”, a continuat oficialul rus.

„În cursul conversației telefonice ulterioare, Vladimir Putin și Donald Trump s-au pronunțat în favoarea continuării negocierilor directe între delegațiile Rusiei și Ucrainei”, a spus Ușakov.

„În acest sens, s-a discutat, în special, ideea că ar trebui studiată posibilitatea ridicării nivelului reprezentanților părților ucrainene și ruse, adică a reprezentanților care participă la negocierile directe menționate”, a mai spus consilierul, fără să ofere un răspuns clar la propunerea lui Trump.

Ușakov a mai spus că „Vladimir Putin și Donald Trump au convenit să mențină contacte strânse între ei cu privire la problema ucraineană și alte chestiuni actuale de pe agenda internațională și bilaterală”.

„Președintele Rusiei a subliniat din nou importanța eforturilor depuse personal de Donald Trump în căutarea de soluții care să conducă la o soluționare pe termen lung a conflictului din Ucraina.

„Discuția a avut un caracter sincer și foarte constructiv”, a concluzionat Ușakov.

Surse americane spun că o întâlnire Putin-Zelenski ar putea avea loc în Ungaria

Atât Trump, cât și Zelenski au declarat că speră ca întâlnirea de luni să conducă în cele din urmă la discuții trilaterale cu Putin.

Într-o postare pe rețelele sociale luni seara, Trump a declarat că l-a sunat pe liderul rus și a început să organizeze o întâlnire între Putin și Zelenski, care va fi urmată de un summit trilateral între cei trei președinți.

Trump le-a spus liderilor europeni că Putin a sugerat această succesiune, potrivit unei surse din delegația europeană.

Deși Kremlinul nu și-a anunțat public acordul, un înalt oficial al administrației americane a declarat că întâlnirea dintre Putin și Zelenski ar putea avea loc în Ungaria, scrie Reuters.

Cei doi se vor întâlni în următoarele două săptămâni, potrivit cancelarului german Friedrich Merz.

Ultimele discuții directe între Rusia și Ucraina au avut loc în Turcia, în iunie. Putin a refuzat invitația publică a lui Zelenski de a se întâlni față în față acolo și a trimis în schimb o delegație de nivel inferior.

Departe de un acord de pace

O întâlnire Putin-Zelenski nu echivalează cu o reușită a negocierilor de pace.

Zelenski a respins deja în mare parte revendicările făcute de Putin din cadrul întâlnirii din Alaska. Acestea includeau cedarea teritoriilor controlate din Ucraina din provincia estică Donețk, orașe și linii de apărare puternic fortificate.

Orice concesie a teritoriului ucrainean ar trebui să fie aprobată printr-un referendum.

În vreme ce SUA și liderii europeni au asigurat să sunt gata să ogfere Ucrainei garanții de securitate, Moscova s-a arătat reticentă în această privință.

Chiar înainte de începerea negocierilor, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a exclus trimiterea de trupe din țările NATO pentru a ajuta la asigurarea unui acord de pace, complicând și mai mult oferta lui Trump.