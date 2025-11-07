Unul dintre cei mai apropiați susținători ai lui George Simion s-a trezit cu administratorul și contabila firmei ridicați de procurori și cu un sechestru uriaș: „Vânătoare de vrăjitoare”

Procurorii au pus sechestru pe afacerile Platinia și proprietățile omului de afaceri clujean Vasile Pușcaș, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni, delapidare în formă continuată și tentativă la infracțiunea de delapidare, scrie site-ul local Clujenii.ro.

Pușcaș este omul cu care George Simion a plecat la Cluj a doua zi după pierderea alegerilor prezidențiale și a fost prezent alături de Simion la singura confruntare prezidențială de la Euronews. Imagini din acea zi de pe aeroport au fost prezentate de Snoop.

Potrivit presei locale, procurorii au dispus deja sechestru asupra mai multor bunuri, printre care 111 imobile, inclusiv 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri și cote-părți mall-ul Platinia din Cluj-Napoca, valoarea totală a proprietăților fiind estimată la aproximativ 16.000.000 de lei.

Vânătoare de vrăjitoare

Pușcaș a reacționat pentru site-ul clujean. „Cifrele din acel comunicat nu sunt reale. Eu nu știu despre așa cifre. Nu este nicio cifră de acolo reală. Pe mine mă șochează când văd. Ce pot să vă spun, ce am aflat de la angajații companiei mele, vorbim despre administratorul companiei mele și contabila, au fost ridicați.

Este clar o vânătoare de vrăjitoare care a început cu scopul de a defăima firmele mele și pe mine. Eu nu am absolut niciun dubiu că există ceva ilicit sau ilegal la acea companie. Absolut nimic. Avem relații comerciale.

Într-adevăr, ce s-a vorbit acolo, cu Eco Bihor, practic poliția și parchetul spun că încearcă să recupereze un prejudiciu pentru Eco Bihor, o companie de salubritate cu care noi am lucrat.

Acolo, noi avem niște procese în instanță. Între două firme private, instanța decide cum se împart sumele, nu cred că poliția este un organ de executare judecătorească. Până și acest comunicat al poliției este extrem de abuziv și nereal.”, a afirmat Pușcaș pentru Clujenii.ro.

Conform site-ului citat, afacerile lui Vasile Pușcaș nu sunt pentru prima dată în atenția anchetatorilor. În iunie 2025, firmele milionarului au făcut obiectul a două percheziții derulate de procurorii din Bihor. În acel dosar, Pușcaș era cercetat pentru tentativă de înșelăciune și delapidare, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de peste 800.000 de euro.