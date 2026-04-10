Unul dintre cei mai bogați oameni din lume: „Fiți mândri că l-ați avut pe Lucescu”

Unul dintre cei mai bogați, dar și controversați, industriași ai lumii, ucraineanul Rinat Ahmetov nu mai venise pe un stadion de 12 ani. Pe măsură ce conflictul din Ucraina s-a acutizat, până a devenit război, omul cu afaceri imense în estul Ucrainei, în Donețk, a fost tot mai discret, până la aproape dispariția sa din sfera publică, potrivit GOLAZO, site-ul de sport al HotNews.

Moartea lui Mircea Lucescu, l-a făcut pe Ahmetov să revină în lumina reflectoarelor. El a venit la București și a vorbit admirativ despre Lucescu. Apoi a mers, pentru prima oară după 12 ani, la un meci al echipei sale, pe care Lucescu a ridicat-o de la statutul de „cenușăreasă a campionatului Ucrainei” la cel de câștigătoare a Cupei UEFA.

Citește mai mult pe GOLAZO.ro