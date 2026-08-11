Unul dintre cei mai bogați oameni din lume scapă de urmărirea penală în SUA, după o decizie cu cântec

Un judecător american a dispus luni clasarea acuzațiilor penale împotriva miliardarului indian Gautam Adani, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar a declarat că decizia Departamentului de Justiție de la Washington de a renunța la dosarul de fraudă și mită este îngrijorătoare, relatează Reuters.

Judecătorul federal Nicholas Garaufis de la Tribunalul Districtual al SUA din Brooklyn a aprobat cererea neobișnuită a procurorilor federali de a închide cazul. Magistratul a dispus clasarea dosarului după ce acesta a cerut explicații cu privire la motivele deciziei procurorilor, întrebându-i pe aceștia inclusiv dacă hotărârea lor de a renunța la urmărirea penală a fost influențată de promisiunea făcută de Adani în noiembrie 2024 de a investi 10 miliarde de dolari în Statele Unite.

El a pus aceste întrebări în condițiile în care în SUA procurorul general este numit de președinte și aprobat de Congres. El face parte din cabinetul președintelui cu un rang echivalent celui de secretar, precum cei de stat sau ai apărării, chiar dacă funcția nu poartă oficial acest titlu.

Iar decizia Departamentului de Justiție a reprezentat cel mai recent caz în care procurorii federali au încercat să renunțe la urmărirea penală într-un dosar de mare profil privind infracțiuni economice, în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump la Casa Albă.

Procurorul care a luat decizia s-a sfătuit cu avocații miliardarului din India

Garaufis a declarat în cele din urmă că a fost convins că promisiunea privind investiția nu a influențat hotărârea Departamentului de Justiție și a subliniat că rolul judecătorilor în analizarea deciziilor procurorilor federali de a renunța la acuzații este limitat.

Totuși, el l-a criticat pe Trent McCotter, principalul adjunct asociat al procurorului general, pentru că a colaborat cu avocații apărării lui Adani în decizia de a retrage acuzațiile, fără a cere opiniile procurorilor sau a agenților care au investigat cazul.

„Neregulile din procesul de decizie privind respingerea rechizitoriului sunt îngrijorătoare”, a scris Garaufis în motivarea deciziei sale. „McCotter pare să fi ignorat opiniile profesionale ale nenumăraților oficiali din diverse instituții federale și să le fi înlocuit cu propria sa judecată”, a adăugat judecătorul.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a făcut trimitere la un document depus pe 4 iulie, în care McCotter a declarat că a decis retragerea acuzațiilor după ce s-a întâlnit cu avocații apărării și cu alți avocați ai Departamentului de Justiție și după ce a efectuat propriile cercetări și analize.

Într-o declarație publicată pe rețeaua „X”, Gautam Adani a spus: „Primesc decizia instanței americane cu umilință și profund respect pentru procesul judiciar”.

Bloomberg evaluează averea miliardarului indian la 112 miliarde de dolari, el fiind al 18-lea cel mai bogat om din lume. El este totodată cel mai bogat om din Asia.

Judecătorul a scris că faptul că a decis clasarea dosarului nu trebuie privit nici ca un acord cu decizia Departamentului de Justiție de a retrage acuzațiile, nici ca o opinie cu privire la fondul cazului. El a cerut Departamentului de Justiție să prezinte mai multe informații pentru a-l ajuta să decidă dacă să respingă acuzațiile și împotriva celorlalți inculpați.

Cum a motivat Departamentul de Justiție retragerea acuzațiilor împotriva miliardarului

Adani a fost pus sub acuzare în 2024 pentru că ar fi convenit să mituiască oficiali ai guvernului indian pentru ca o filială a congolmeratului său Adani Group să obțină aprobarea pentru dezvoltarea unei centrale de energie solară. După aceea, el i-ar fi indus în eroare pe investitorii americani prin furnizarea de informații menite să îi asigure cu privire la practicile anticorupție ale companiei sale. Adani Group a negat în mod constant orice faptă ilegală.

Adani nu s-a prezentat în fața unei instanțe americane pentru a răspunde acuzațiilor.

În documentul depus la instanță pe 4 iulie, McCotter a declarat că dosarul este în principal de natură externă, dificil de demonstrat și „incompatibil” cu „prioritățile actuale” ale administrației.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a SUA (SEC) a deschis la rândul ei un proces civil în acest dosar. Pentru a soluționa pe cale amiabilă acuzațiile SEC, Gautam Adani a fost de acord să plătească 6 milioane de dolari, iar Sagar Adani, nepotul său, a convenit să plătească 12 milioane de dolari.

Adani Enterprises Limited a acceptat separat să plătească 275 de milioane de dolari către Departamentul Trezoreriei al SUA pentru a soluționa presupuse încălcări ale sancțiunilor impuse Iranului.

O promisiune de investiții în SUA

În documentul depus la instanță, procurorul adjunct McCotter a respins ca fiind false ceea ce el a numit „relatări de presă”, potrivit cărora ar fi solicitat respingerea cazului din cauza promisiunii lui Adani de a investi bani în Statele Unite.

Într-o declarație sub jurământ depusă la instanță pe 15 iulie, Adani a recunoscut că promisese anterior să investească 10 miliarde de dolari în SUA și a declarat că avocații săi au spus Departamentului de Justiție, în cadrul unor întâlniri, că această promisiune „ar putea face parte din soluționarea acestor chestiuni”.

Robert Giuffra, avocatul lui Adani, a declarat într-o declarație depusă la instanță pe 15 iulie că inculpații au transmis Departamentului de Justiție că Adani Group era „dispus” să își respecte promisiunea privind investiția miliardarului, ca parte a unei soluționări a cazului.

Judecătorul Garaufis a scris în motivarea deciziei sale că nu a luat „nicio poziție cu privire la caracterul adecvat al încercărilor repetate ale domnului Giuffra de a soluționa acest caz de mită prin oferte monetare”.

„Publicul este cel care trebuie să decidă ce efect au ofertele de acest tip asupra administrării egale a justiției și asupra statului de drept”, a scris judecătorul.