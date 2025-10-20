Unul dintre cei mai experimentați ofițeri militari din Europa spune că Ucraina nu poate câștiga războiul. „Cel mai bun lucru pe care-l poate face Kievul”

Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia și ar trebui să negocieze condițiile de pace cu Kremlinul, potrivit celui mai înalt ofițer al armatei britanice, citat de The Independent.

Feldmareșalul David Richards a declarat într-un interviu pentru cotidianul britanic că Kievul nu va putea alunga armatele lui Vladimir Putin din Ucraina fără ajutorul forțelor NATO, care nu se vor implica însă pe front.

Lordul Richards, care a fost promovat la începutul acestui an la cel mai înalt grad militar din Marea Britanie, „cinci stele”, și a condus forțele NATO în Afganistan, dar și în Sierra Leone și Timorul de Est, a mai declarat că aliații Ucrainei nu au oferit Kievului ajutorul necesar.

„Ceea ce am făcut în cazul Ucrainei a fost să încurajăm Ucraina să lupte, dar fără a-i oferi mijloacele necesare pentru a câștiga”, a declarat fostul șef al statului major al apărării în podcastul World of Trouble al ziarului The Independent.

„Nu au forța de luptă necesară”

Reflectând asupra șanselor Ucrainei de a învinge Rusia, el a spus: „Părerea mea este că nu vor câștiga”.

„Nu ar putea câștiga, nici cu resursele potrivite?”, a fost întrebat de jurnalist.

„Nu”, a răspuns el. „Nu, nu au forța de luptă necesară”, a spus fostul comandant.

Lordul Richards, singurul ofițer britanic care a comandat un număr semnificativ de militari britanici într-un conflict din 1945 și până în prezent, a spus că perspectivele pentru Ucraina nu sunt bune.

„Cu excepția cazului în care am interveni alături de ei – ceea ce nu vom face, deoarece Ucraina nu este o problemă existențială pentru noi. În schimb, este clar că este pentru ruși”, a spus el.

„Un fel de remiză”

El a sugerat că negocierile de pace sunt soluția.

„Instinctul meu îmi spune că cel mai bun lucru pe care îl poate face Ucraina este un fel de remiză”, a spus mareșalul.

Evaluarea pesimistă a lordului Richards contrazice recentele declarații ale lui Trump, care părea să-și fi schimbat opinia despre Ucraina, insistând că Kievul poate câștiga războiul.

„Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială”, a scris Trump recent. „Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte realistă”, a insistat el.

Săptămâna aceasta, el pare să-și fi schimbat din nou opinia, acceptând să participe la un summit cu liderul rus în Ungaria și presându-l pe Zelenski să accepte un armistițiu defavorabil.