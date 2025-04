Unul dintre cei mai importanți actori români, atac virulent la USR și susținere pentru Elena Lasconi. „Am ieșit în stradă pentru USR, am stat în ploaie pentru USR, dar ceea ce a făcut e mizerabil”

Actorul Marius Manole a transmis, marți, într-un mesaj video pe rețelele de socializare ale Elenei Lasconi, că o susține pe aceasta în cursa pentru Cotroceni. Actorul a spus că decizia USR de a-l susține pe Nicușor Dan pe baza sondajelor a fost una „mizerabilă”.

„Am fost întotdeauna un susținător USR. Am luptat pentru acest partid, am crezut în el, am fost prieten cu oameni din USR, am ieșit în stradă pentru USR, am stat în ploaie pentru USR. De data asta, ce a făcut USR, din punctul meu de vedere, e nepermis”, spune actorul în vârstă de 42 de ani.

Marius Manole a transmis că Elena Lasconi este cea care a ajutat USR să obțină un scor bun la parlamentare și să ducă oamenii în poziții de deputați și senatori. „Să-l arunci la groapa de gunoi doar pentru că în sondaje pare jos, mi se pare o foarte mare nedreptate”.

„Am fost acuzat că sunt plătit de USR. Acum aveți dovada clară că niciodată nu a fost așa. Dacă ar fi fost, eu aș fi plecat cu cei tari din USR, cu cei puternici. Dar în numele dreptății, eu aleg să merg cu cel nedreptățit. În numele dreptății, cu tot ce se poate întâmpla, eu aleg să merg cu Elena Lasconi, crezând în lupta ei, în ea și crezând că are o șansă”, a mai susținut Marius Manole.

Pentru el, faptul că USR a decis să nu o mai susțină este „dovada cea mai clară” că primărița de la Câmpulung este candidatul împotriva sistemului. „Dacă nu ar fi fost așa, nu ar fi luptat toate partidele să o scoată pe Elena Lasconi din cursa prezidențială (…) Sigur că tot sistemul a intrat în panică, pentru că vine această femeie care vrea să fie cinstită, care ține cu România, cu oamenii muncitori, cu oamenii care vor să facă bine, cu oamenii cinstiți.”.

„Nicușor Dan a intrat în această cursă fără să întrebe pe nimeni”

„Discuția cu Nicușor e că n-a intrat Elena Lasconi peste Nicușor Dan. Nicușor Dan a intrat în această cursă fără să întrebe pe nimeni. E cel care a divizat electoratul proeuropean. A vrut să facă asta, a fost la impuse? Nu știm”, a spus actorul despre candidatura în cursa prezidențială a primarului Capitalei.

Decizia USR de a-l suține pe Nicușor Dan este „foarte ciudată, pare un ordin, că de pe o zi pe alta s-a primit o directivă de undeva. Așa cred, așa simt”.

„Nu ne legăm de turul 2, unde a obținut un scor fabulos pentru un partid ca USR, dar să îi negi acestei femei care a luptat aproape singură să ajungă în turul 2, mie mi se pare mizerabil. Sistemul o vrea afară, o vrea scoasă din joc. Noi vrem ca Elena Lasconi să câștige jocul”, a spus el.

Și Lia Bugnar îl atacă pe Nicușor Dan

O altă actriță importantă, Lia Bugnar a reacționat și ea pe Facebook.

Ce arată sondajele

Cel mai recent sondaj AtlasIntel arată că primele două locuri sunt ocupate de George Simion, cu 33.4% din voturi, în creștere față de sondajul precedent AtlasIntel, când era cotat la 30.4% și de Crin Antonescu, care l-a depășit pe Nicușor Dan. El are 24.7%, cu 7 procente mai mult decât la ultimul sondaj.

Primarul Capitalei se află pe locul trei în preferințele votanților, cu un scor în scădere, de la 26% la 21.2%. Elena Lasconi este cotată cu 5%.