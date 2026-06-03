Unul dintre cei mai influenți regizori germani retrage filmul în care o protagonistă minoră apărea topless, după ani de apeluri

Wim Wenders, în 29 mai 2026, după ce a primit o distincție onorifică la Premiile Filmului German de la Berlin. Credit: Christoph Soeder / AFP / Profimedia

Fundația Wim Wenders a anunțat miercuri că retrage pentru moment din circulație „Wrong Move” (Mișcare greșită), film din 1975, după o campanie făcută de actrița Nastassja Kinski împotriva scenei în care apărea topless la vârsta de doar 13 ani, potrivit AFP.

Actrița germană încearcă de ani de zile să îl convingă pe Wim Wenders, regizor german premiat, să scoată scena respectivă din film. În scurta secvență, actorul Rüdiger Vogler, pe atunci în vârstă de 30 de ani, intră în camera minorei de 13 ani, care stătea topless pe patul ei. Apoi, bărbatul se dezbracă în lenjeria intimă și se urcă peste ea, pălmuind-o și mângâind-o, notează Deutsche Welle.

„Deși nu știam prea multe la vârsta de 13 ani, îmi dădeam deja seama că nu este corect”, a declarat recent Kinski pentru cotidianul german Süddeutsche Zeitung.

Regizorul i-a prezentat scuze

În comunicatul postat miercuri pe site-ul fundației sale, Wenders îi prezintă scuze lui Kinski și anunță că organizația nonprofit Wim Wenders Foundation, care deține filmul, îl retrage de pe toate canelele de distribuție.

„Ca singură persoană responsabilă la momentul respectiv pentru «Mișcarea greșită» care se află încă aici, recunosc că Nastassja Kinski ar fi trebuit să fie protejată mai bine la acel moment”, a declarat Wenders, în vârstă de 80 de ani, într-un comunicat.

„Pentru acest lucru, îți cer scuze, Nastassja, fără rezerve, fără excepții”, a adăugat Wenders, descris de AFP drept unul dintre cei mai influenți regizori germani din ultimele decenii, cu filme care i-au adus un premiu Bafta și un Palme d’Or la Cannes.

În interviul acordat în luna mai pentru Süddeutsche Zeitung, Kinsky, în vârstă de 65 de ani, spunea că a încercat ani de zile, fără succes, să îl convingă pe regizor să modifice filmul.

„Acela a fost primul meu film, el a fost primul meu regizor și nu m-a protejat”, a declarat actrița.

Un „dialog amplu” despre ce se va întâmpla cu filmul

Fundația Wim Wenders susține că va încerca să poarte un „dialog amplu” cu instituțiile cinematografice germane cu privire la viitorul filmului său.

„Numai după ce va avea loc acest proces – chiar dacă va dura o perioadă de timp considerabilă – și odată ce vom putea prezenta o soluție convenită de comun acord, care o va include pe Nastassja Kinski, vom face filmul din nou disponibil”, a mai declarat organizația.

Wenders a colaborat ulterior cu Kinski și în producții ca „Paris, Texas” (1984) și „Faraway, So Close!” (1993).