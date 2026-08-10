Unul dintre cei mai mari angajatori din industria IT din România a renunțat la sute de angajați

Compania americană Emerson, unul dintre cei mai mari angajatori din industria de tehnologie și automatizări din România, a redus cu peste 450 numărul mediu de angajați în ultimii doi ani, în timp ce și-a majorat semnificativ profitul și a atins un nou nivel record al cifrei de afaceri, scrie Economica.net.

Emerson a intrat pe piața din România în 2016, având sediul în Cluj-Napoca.

Compania avea în 2025 un număr mediu de 3.433 de salariați în România, față de 3.888 în 2023. Rezultă că în doi ani numărul s-a redus cu 455 de angajați, ceea ce înseamnă o scădere de 11,7%, potrivit raportului financiar disponibil în platforma Termene, scrie Economica.

Numai în 2025, compania a redus personalul cu 201 angajați, după ce în 2024 eliminase deja alte 254 de posturi, marcând al doilea an consecutiv de restructurări.

Pe de altă parte, cifra de afaceri a Emerson a urcat anul trecut cu 4% și a depășit în premieră pragul de 2,4 miliarde de lei. Pragul de 1 miliard a fost atins în 2021, în timp ce pragul de 2 miliarde a fost atins în 2024, când afacerile au urcat la 2,32 miliarde de lei, de la 1,98 miliarde lei cu un an înainte.

Profitul net a avut o evoluție și mai spectaculoasă. Acesta a crescut de la 154,98 milioane de lei în 2023 la 270,33 milioane de lei în 2025, un avans de 74,4%. În ultimul an, profitul net a avansat cu 128,3%.