Unul dintre cei mai mari cântăreți ai lumii tocmai a fost dat afară din juriul de la „Vocea”: „Eu nu am vrut să părăsesc emisiunea”

Producătorii emisiunii „Vocea” din Marea Britanie renunță la legendarul cântăreț Tom Jones. Acesta nu pare însă deloc împăcat cu decizia postului ITV.

Într-o postare publicată marți pe rețelele de socializare, Tom Jones a acuzat decizia televiziunii britanice.

„Ca să fiu clar, nu am vrut să părăsesc emisiunea „The Voice”, deoarece îmi place foarte mult și apreciez cu adevărat publicul. ITV a luat această decizie — evident, cu ceva timp în urmă, iar eu am fost informat abia recent. Motivul invocat este o dificultate financiară legată de asigurare. Acum declară în presă că au vrut să „reîmprospăteze” emisiunea și că, odată cu noua echipă de mentori, nu ar mai fi un loc pentru mine. Îmi oferă un rol mult redus, în care aș apărea, dar fără a fi implicat efectiv de la început, iar asta nu mă încântă deloc. Așadar, singurul lucru pe care îl știu în acest moment este că nu există niciodată un moment potrivit pentru a concedia un om de 86 de ani care încă se descurcă destul de bine la ceea ce face”, a transmis Tom Jones.

Sir Tom Jones a fost mentor în cadrul emisiunii „The Voice UK” timp de 13 sezoane, între 2012 și 2026.