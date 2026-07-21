Unul dintre cei mai vizibili lideri AUR îi răspunde dur lui Grindeanu. „Nu și-a pus o întrebare simplă”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îl atacă pe șeful PSD, calificându-l drept „ridicol” și transmițându-i că partidul său nu va face o înțelegere cu social-democrații atâta vreme cât sunt conduși de Sorin Grindeanu.

Declarațiile lui Peiu vin după ce Sorin Grindeanu a declarat luni că îi este greu să-și imagineze „o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilităţii unora dintre liderii AUR”.

„Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. (…) După ce şi-a scos, cu surle şi trâmbiţe, partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească şi să suduie singurul partid care îl putea ajuta să reajungă la guvernare!”, a scris marţi Peiu pe Facebook.



„AUR nu va mai putea face nicio înţelegere politică, de niciun fel, cu PSD cât timp Sorin Grindeanu este preşedinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noştri”, a adăugat el.

„O întrebare simplă pe care Grindeanu nu şi-a pus-o”



Peiu îi răspunde lui Grindeanu şi în ceea ce priveşte reproşul că AUR nu a votat Guvernul propus de Adrian Veştea.



„Sorin Grindeanu reproşează AUR că nu a votat Guvernul Veştea, un Guvern făcut printr-o şobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeaşi şobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu şi cu AUR, atunci când anunţă că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put ‘liderii partidului’. Poate l-ar ajuta pe Grindeanu să ştie că toţi parlamentarii AUR sunt propuşi să ocupe aceleaşi poziţii şi pe listele de la alegerile următoare. O întrebare simplă pe care Grindeanu nu şi-a pus-o este următoarea: de ce ar da un parlamentar AUR cu piciorul unui nou mandat garantat de singurul partid care poate, conform sondajelor de azi, garanta viitoarele mandate? Poate Sorin Grindeanu garanta mandatele viitoare ale tuturor parlamentarilor PSD? Nu poate, evident, nici măcar în sondajele realizate de domnul Dîncu!”, a declarat acesta.



Luni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o conferinţă de presă, că îi este greu să-şi imagineze o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilităţii unor lideri ai formaţiunii.



„Am văzut încercările de săptămâna trecută de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. Eu am spus aşa: respect votanţii partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. (…) Îmi doresc ca o parte dintre ei să înţeleagă că e nevoie de soluţii la problemele de zi cu zi, şi nu de populism, fiindcă ceea ce primesc în acest moment, într-un procent covârşitor, e populism. Mai departe însă, am spus că în acest moment îmi este greu să-mi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilităţii unora dintre liderii AUR. (…) Nu pot să am încredere în aceşti lideri care o dată votează pentru Bolojan să plece acasă şi o dată ies din sală sau decid să iasă din sală ca să-l ţină practic pe Bolojan ‘pe perfuzii’. În plus, liderii AUR au în continuare probleme să-şi clarifice, din punctul meu de vedere, anumite poziţii care sunt în contradicţie cu normele şi cu valorile europene. Atât timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu va exista o colaborare (…). Eu n-am personalizat treaba asta, am vorbit la impersonal”, a transmis Grindeanu.