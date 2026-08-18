Unul dintre cele mai așteptate seriale apărute recent confirmă așteptările și primește un al doilea sezon

Aventurile interdimensionale ale lui Stuart și ale companionilor săi cunoscuți din serialul „The Big Bang Theory” vor continua și într-un al doilea sezon pentru „Stuart Fails to Save the Universe”, noua serie spin-off lansată luna trecută, scrie revista Variety.

Vestea oficială din partea HBO a venit după difuzarea a 4 dintre cele 10 episoade ale noului serial disponibil în streaming pe HBO Max, care l-a tradus local drept „Stuart nu poate salva universul” pentru abonații ce au setările contului în limba română.

Serialul a avut premiera în data de 24 iulie, câte un nou episod fiind lansat săptămânal în streaming, în fiecare zi de vineri. Având în vedere legiunea de fani pe care „The Big Bang Theory” a atras-o de-a lungul anilor, noul serial a fost considerat una dintre cele mai așteptate producții originale ale HBO Max în 2026.

„Stuart Fails to Save the Universe” îl are drept protagonist pe Stuart Bloom (jucat de Kevin Sussman), proprietarul ipohondru și fatalist al magazinului de benzi desenate din seria originală.

Ceilalți eroi improbabili care pornesc în aventuri interdimensionale cu el sunt Bert Kibbler, Barry Kripke și Denise, toți jucați de actorii din serialul original (Brian Posehn, John Ross Bowie și Lauren Lapkus). Celor patru li se alătură pe parcursul fiecărui episod câte un alt actor cunoscut din serialul original „The Big Bang Theory”, în rolul personajului pe care l-a jucat în acesta.

Succes major pentru HBO Max cu noul serial „Stuart Fails to Save the Universe”

„Stuart Bloom, proprietarul unui magazin de benzi desenate, trebuie să restabilească realitatea după ce sparge din greșeală un dispozitiv construit de Sheldon și Leonard, declanșând accidental un Armagedon în multivers”, notează descrierea oficială publicată de HBO Max pentru noul serial.

„Ajutat de prietena sa Denise, de geologul Bert și de fizicianul cuantic Barry Kripke, Stuart pornește într-o misiune imposibilă, cu versiuni alternative ale unor personaje celebre din Teoria Big Bang. Cum sugerează și titlul, lucrurile nu merg tocmai bine”, mai explică aceasta.

Datele FlixPatrol, un site de referință care monitorizează în timp real popularitatea diferitelor producții disponibile pe marile platforme de streaming, arată că noul spin-off al „The Big Bang Theory” a devenit imediat după lansare al doilea cel mai urmărit serial al HBO Max în aproape întreaga lume.

Singurul titlu mai popular pe platforma de streaming deținută de HBO a fost în această perioadă de timp „House of the Dragon” (Casa Dragonului), titlul fanion al televiziunii americane cunoscute pentru serialele sale apreciate.

„Suntem încântați de modul în care acest serial hilar și interdisciplinar lansat de Chuck, Zak și Bill a rezonat cu publicul, atât cu fanii devotați ai «The Big Bang Theory», cât și cu noii spectatori”, a declarat acum Amy Gravitt, directoare pentru programe și coordonator al serialelor de comedie HBO și HBO Max. „Alături de toți ceilalți, abia așteptăm să vedem ce lumi vor crea pentru aceste personaje îndrăgite în sezonul viitor”, a adăugat aceasta.

„Stuart Fails to Save the Universe” a fost până recent al doilea cel mai urmărit serial al HBO Max și în România, însă a coborât între timp pe poziția a treia, potrivit clasamentului intern publicat de platforma de streaming.

Bill Prady, Chuck Lorre și Zak Penn, realizatorii noului serial „Stuart Fails to Save the Universe”, FOTO: Presley Ann / Getty images / Profimedia

Realizatorii serialului HBO Max, interviu în exclusivitate pentru publicul HotNews înainte de premieră

Chuck, Zack și Bill menționați de directoarea de la HBO în comentariile sale sunt Chuck Lorre, Bill Prady și Zak Penn. Lorre, acum în vârstă de 73 de ani, este supranumit la Hollywood „regele sitcomurilor” după ce a fost întâi scenarist, iar apoi creator și coordonator general (showrunner) pentru numeroase seriale de comedie, printre care și „Two and a Half Men”.

El și Prady sunt creatorii serialului original „The Big Bang Theory”. Pentru noul serial „Stuart Fails to Save the Universe” li s-a alăturat Zak Penn, un scenarist mai obișnuit cu marele ecran grație rolului de scenarist pentru filme „Elektra”, „X-Men: Ultima înfruntare”, „The Avengers” sau „Ready Player One: Să înceapă jocul” – filmul S.F. din 2018 regizat de Steven Spielberg.

Cei trei au explicat într-un interviu acordat pentru publicul HotNews înainte de premiera noii serii la ce ne putem aștepta de la aceasta.

„Cred că, pentru mine, undeva pe parcursul filmării lui, mi-am dat seama că ne aflăm foarte mult în linia primelor filme ale lui Woody Allen, a lui Mel Brooks și a celor de la Monty Python. Toți au avut o influență majoră asupra mea. Iar nebunia acelor comedii este ceva ce am iubit cu adevărat. Așa că cred că aceasta este o parte importantă din ADN-ul acestui serial”, a afirmat, printre multe altele, Chuck Lorre.

Reînnoirea serialului a depins de succesul în rândul publicului

Având în vedere că HBO Max nu a anunțat înainte de premieră dacă „Stuart Fails to Save the Universe” va fi o serie limitată la un sezon sau va avea mai multe sezoane, l-am întrebat pe Lorre întocmai despre acest lucru.

„Asta nu depinde de noi. Depinde, în fond, de fani. Dacă oamenii îl vor urmări în număr suficient de mare, poate vom primi șansa să facem încă un sezon”, a răspuns „regele sitcomurilor” pentru publicul HotNews.

Interviul cu acesta și ceilalți doi creatori ai noului serial poate fi citit integral AICI de către abonații HotNews Premium.

„Stuart Fails to Save the Universe” este al patrulea serial din universul „Big Bang Theory”. Pe lângă serialul principal, care a rulat timp de 12 sezoane cu audiențe record pe CBS, seria prolog „Young Sheldon” a avut parte la rândul său de șapte sezoane la postul TV, până la marele final din mai 2024.

„Georgie & Mandy’s First Marriage”, un „spin-off al” acelui serial, cu Montana Jordan și Emily Osment în rolurile principale, a debutat pe CBS pe 17 octombrie 2024.

În România toate cele patru seriale sunt disponibile pe HBO Max întrucât Warner Bros Discovery, gigantul divertismentului care deține platforma de streaming și televiziunea HBO, deține drepturile asupra francizei „The Big Bang Theory”.