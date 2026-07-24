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Actualitate

Unul dintre cele mai populare seriale ale deceniului trecut continuă cu un nou „spin-off” lansat în streaming. Creatorul „Doi bărbați și jumătate”, interviu special pentru publicul HotNews 

Sebastian Jucan
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„The Big Bang Theory” a fost unul dintre cele mai populare și îndrăgite seriale ale deceniului trecut, umorul, personajele excentrice și numeroasele referințe la cultura pop transformându-l într-un fenomen al culturii pop de sine stătător. O nouă serie „spin-off”  numită „Stuart Fails to Save the Universe” își propune acum să recreeze acea magie.

  • Serialul „Stuart Fails to Save the Universe” (Stuart nu poate salva universul) a avut premiera pe platforma de streaming HBO Max vineri, 24 iulie, urmând ca restul de 9 episoade să apară la distanță de o săptămână între ele;
  • Chuck Lorre, Bill Prady și Zak Penn, creatorii noului serial, au explicat într-un interviu acordat pentru publicul HotNews la ce ne putem aștepta de la acesta;
  • „Este perfect. Nu aș schimba niciun cuvânt. Fiecare interpretare, fiecare decizie regizorală, fiecare element din post-producție este absolut impecabil. Este o operă de artă. Mă aștept pe deplin să primească un Premiu Nobel, poate… sau nu știu”, a glumit Lorre, cel care a creat și popularul serial „Two and a Half Men” (Doi bărbați și jumătate) și este supranumit „regele sitcomurilor”.

Porecla sa de la Hollywood vine de la faptul că Lorre, acum în vârstă de 73 de ani, a fost întâi scenarist, iar apoi creator și coordonator general (showrunner) pentru numeroase seriale sitcom, fiind recompensat și cu două Globuri de Aur pentru munca sa. În afară de „The Big Bang Theory”, în România probabil cel mai cunoscut serial al său este „Two and a Half Men” (de asemenea disponibil în streaming pe HBO Max), pentru care a fost creator, scenarist, regizor și showrunner. 

El a creat „The Big Bang Theory” alături de Bill Prady, un scenarist apreciat pe care l-a cunoscut în timp ce lucrau la sitcomul „Dharma & Greg” difuzat în a doua parte a anilor ‘90. După marele final al serialului „The Big Bang Theory” în 2019, Lorre a continuat munca la spin-off-ul „Young Sheldon” (2017-2024), pentru care Prady a fost doar consultant. Cei doi și-au reunit acum forțele pentru acest nou spin-off care se învârte în jurul unora dintre personajele secundare excentrice din serialul original.

Lor li s-a alăturat și Zak Penn, un scenarist mai obișnuit cu marele ecran grație rolului de scenarist pentru filme precum „Elektra”, „X-Men: Ultima înfruntare”, „The Avengers” sau „Ready Player One: Să înceapă jocul” – filmul S.F. din 2018 regizat de Steven Spielberg. Însă nici el nu este întru totul străin muncii pentru televiziune, fiind creatorul serialului de dramă cu supereroi „Alphas” (2011-2012) și al „Beacon 23”, o serie S.F. de tip thriller psihologic ce a rulat între 2023 și 2024.

Bill Prady, Chuck Lorre și Zak Penn la avanpremiera noului serial „Stuart Fails to Save the Universe”, FOTO: Presley Ann / Getty images / Profimedia

Despre ce este noul serial „Stuart Fails to Save the Universe”

După cum fanii „The Big Bang Theory” au intuit probabil încă din titlul noului serial spin-off sau au aflat înaintea lansării, „Stuart Fails to Save the Universel” îl are drept protagonist pe Stuart Bloom (jucat de Kevin Sussman), proprietarul ipohondru și fatalist al magazinului de benzi desenate din seria originală.

Ceilalți eroi improbabili care pornesc în aventuri interdimensionale cu el sunt Bert Kibbler, Barry Kripke și Denise, toți jucați de actorii din serialul original (Brian Posehn, John Ross Bowie și Lauren Lapkus).

„Stuart Bloom, proprietarul unui magazin de benzi desenate, trebuie să restabilească realitatea după ce sparge din greșeală un dispozitiv construit de Sheldon și Leonard, declanșând accidental un Armagedon în multivers”, notează descrierea oficială publicată de HBO Max pentru noul serial.

„Ajutat de prietena sa Denise, de geologul Bert și de fizicianul cuantic Barry Kripke, Stuart pornește într-o misiune imposibilă, cu versiuni alternative ale unor personaje celebre din Teoria Big Bang. Cum sugerează și titlul, lucrurile nu merg tocmai bine”, mai explică aceasta.

Cei trei creatori ai noului serial au explicat mai multe pentru publicul HotNews.