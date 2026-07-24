Unul dintre cele mai populare seriale ale deceniului trecut continuă cu un nou „spin-off” lansat în streaming. Creatorul „Doi bărbați și jumătate”, interviu special pentru publicul HotNews 

„Ajutat de prietena sa Denise, de geologul Bert și de fizicianul cuantic Barry Kripke, Stuart pornește într-o misiune imposibilă, cu versiuni alternative ale unor personaje celebre din Teoria Big Bang. Cum sugerează și titlul, lucrurile nu merg tocmai bine”, mai explică aceasta.

„Stuart Bloom, proprietarul unui magazin de benzi desenate, trebuie să restabilească realitatea după ce sparge din greșeală un dispozitiv construit de Sheldon și Leonard, declanșând accidental un Armagedon în multivers”, notează descrierea oficială publicată de HBO Max pentru noul serial.

După cum fanii „The Big Bang Theory” au intuit probabil încă din titlul noului serial spin-off sau au aflat înaintea lansării, „Stuart Fails to Save the Universel” îl are drept protagonist pe Stuart Bloom (jucat de Kevin Sussman), proprietarul ipohondru și fatalist al magazinului de benzi desenate din seria originală.

Lor li s-a alăturat și Zak Penn, un scenarist mai obișnuit cu marele ecran grație rolului de scenarist pentru filme precum „Elektra”, „X-Men: Ultima înfruntare”, „The Avengers” sau „Ready Player One: Să înceapă jocul” – filmul S.F. din 2018 regizat de Steven Spielberg. Însă nici el nu este întru totul străin muncii pentru televiziune, fiind creatorul serialului de dramă cu supereroi „Alphas” (2011-2012) și al „Beacon 23”, o serie S.F. de tip thriller psihologic ce a rulat între 2023 și 2024.

El a creat „The Big Bang Theory” alături de Bill Prady, un scenarist apreciat pe care l-a cunoscut în timp ce lucrau la sitcomul „Dharma & Greg” difuzat în a doua parte a anilor ‘90. După marele final al serialului „The Big Bang Theory” în 2019, Lorre a continuat munca la spin-off-ul „Young Sheldon” (2017-2024), pentru care Prady a fost doar consultant. Cei doi și-au reunit acum forțele pentru acest nou spin-off care se învârte în jurul unora dintre personajele secundare excentrice din serialul original.

Porecla sa de la Hollywood vine de la faptul că Lorre, acum în vârstă de 73 de ani, a fost întâi scenarist, iar apoi creator și coordonator general (showrunner) pentru numeroase seriale sitcom, fiind recompensat și cu două Globuri de Aur pentru munca sa. În afară de „The Big Bang Theory”, în România probabil cel mai cunoscut serial al său este „Two and a Half Men” (de asemenea disponibil în streaming pe HBO Max), pentru care a fost creator, scenarist, regizor și showrunner.

„The Big Bang Theory” a fost unul dintre cele mai populare și îndrăgite seriale ale deceniului trecut, umorul, personajele excentrice și numeroasele referințe la cultura pop transformându-l într-un fenomen al culturii pop de sine stătător. O nouă serie „spin-off” numită „Stuart Fails to Save the Universe” își propune acum să recreeze acea magie.

S.F.-ul devine realitate în noul serial spin-off al „The Big Bang Theory”

– HotNews: Domnule Lorre, cum ați descrie „Stuart Fails to Save the Universe”, dincolo de descrierea oficială?

– Chuck Lorre: Cred că, pentru mine, undeva pe parcursul filmării lui, mi-am dat seama că ne aflăm foarte mult în linia primelor filme ale lui Woody Allen, a lui Mel Brooks și a celor de la Monty Python. Toți au avut o influență majoră asupra mea. Iar nebunia acelor comedii este ceva ce am iubit cu adevărat.

Așa că cred că aceasta este o parte importantă din ADN-ul acestui serial.

– Domnule Zak Penn, având în vedere experiența dumneavoastră cu genul S.F. și cu filmele cu supereroi, aș vrea să vă întreb: au existat lucruri pe care știați de la început că vreți neapărat să le faceți în „Stuart Fails to Save the Universe” sau, dimpotrivă, lucruri despre care ați spus: „Asta sigur nu vreau să fac”?

– Zak Penn: Cu siguranță nu a existat nimic ce nu voiam să fac, pentru că ar fi fost un mod prost de a începe această colaborare. Dar da, de exemplu, îmi doream să fac ceva legat de „Matrix”. Era o idee care îmi stătea de mult în minte.



Felul în care l-am cunoscut pe Chuck și unul dintre motivele pentru care este o onoare atât de mare pentru mine este că el, Bill și întreaga distribuție erau fani ai unui serial numit „Alphas”, pe care l-am scris cu mulți ani în urmă. Așa am ajuns să ne cunoaștem și chiar au făcut un episod despre „Alphas” (n.r. episodul 21 din sezonul 6 al „The Big Bang Theory”).



Așa că, ani la rând, m-am gândit: „Cum aș putea să mă întorc și să-i dau o mână de ajutor? Există ceva ce pot face pentru Chuck ca să-i întorc favoarea?”. Așadar, pentru mine a existat o motivație foarte personală. Mai mult decât orice, pur și simplu nu voiam să-l dezamăgesc.

Numeroase personaje din serialul original se întorc în noua producție de pe HBO Max

– Domnule Prady, fanii vor fi cu siguranță încântați să îi revadă nu doar pe cei 4 protagoniști ai serialului, ci și pe mulți dintre actorii din „The Big Bang Theory” revenind episodic ca actori invitați, în rolurile originale. Ce ne puteți spune despre aceștia?

– Bill Prady: A fost atât de distractiv să ne imaginăm ce s-ar întâmpla cu un anumit personaj în aceste universuri diferite.

Actorul Kunal Nayyar (Raj) își face apariția devreme în noul serial „Stuart Fails to Save the Universe”, FOTO: Warner Bros Discovery Press Center

În unele cazuri spuneam: „Ar trebui să existe un personaj de genul acesta. N-ar fi distractiv dacă acesta ar fi Penny?”. Alteori, ideile porneau de la lucruri pe care le stabiliserăm deja despre personaje.

De exemplu, în „The Big Bang Theory” aflaserăm că Bernadette participase la concursuri de frumusețe când era copil. Și ne-am spus: „Poate că în universul acesta asta a făcut. Și a crescut devenind o fostă concurentă la concursuri de frumusețe care nu a avut succes…”.

– „Cu o problemă cu drogurile”, a adăugat Chuck Lorre. „Și cu o problemă cu alcoolul”, a intervenit și Zak Penn. „Și cu probleme cu furia”, a plusat „regele sitcom-urilor”. Prady a continuat:

– Și uneori, de exemplu cu personajul jucat de Mayim (n.r. Bialik, care a jucat-o pe dr. Amy Farrah Fowler în „The Big Bang Theory”)… să o vedem în rolul unui psihiatru în episodul plasat într-un spital de psihiatrie a fost o alegere foarte firească

A fost foarte distractiv și, bineînțeles, a fost minunat să ne revedem vechii prieteni, pe care nu-i mai întâlniserăm de ceva vreme. Și a fost distractiv să lucrăm cu ei. Ne-a plăcut de asemenea foarte mult să găsim și să readucem personaje minore din „The Big Bang Theory”, precum Zach sau personajul interpretat de Josh Molina (n.r. președintele Siebert al universității unde lucrau cei trei protagoniști principali) ori alții asemenea lor. De exempu, pe Nowitzki, personajul interpretat de Riki Lindhome, am introdus-o în mai multe locuri.

Actrița Riki Lindhome la avanpremiera noului serial „Stuart Fails to Save the Universe”, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

A fost pur și simplu distractiv să avem acești oameni în preajmă, pentru că este amuzant să-ți imaginezi personajele în circumstanțe complet diferite și pentru că îi iubim pe acești actori, care sunt niște interpreți extraordinari de comedie.

„Stuart Fails to Save the Universe” ironizează numeroase clișee de la Hollywood

– Domnule Penn, fiecare episod vizitează o altă lume paralelă și ironizează diferite clișee ale filmelor și serialelor produse de Hollywood. Care a fost, pentru dumneavoastră, episodul cel mai distractiv de scris? Aveți favorite?

– Zak Pen: Da, am episoade preferate. Evident, episodul cu supereroi a fost distractiv pentru mine. Este ceva care mă fândeam mereu când scriam filme cu supereroi: „Unde merg ei la toaletă? Ce fac în timpul liber? Au asigurare? Este oferită de organizația pentru care lucrează?”.

Așa că acel episod a fost foarte distractiv pentru mine, pentru că am putut să mergem cât se poate de mult în banal în privința felului în care ar arăta un univers cu supereroi. Dar îmi plac și alte episoade. Mi-a plăcut foarte mult că am avut ocazia să intrăm în „Matrix”, după cum spuneam și mai devreme. A fost ceva ce mi-a plăcut foarte mult să fac.

– Domnule Lorre, într-un interviu acordat revistei People în februarie, după încheierea filmărilor principale, ați spus că acest serial reprezintă un pariu îndrăzneț și o provocare importantă pentru dumneavoastră. Care vă sunt acum gândurile legate de serial?

– Chuck Lorre: Ei bine, este perfect. Nu aș schimba niciun cuvânt. Fiecare interpretare, fiecare decizie regizorală, fiecare element din post-producție este absolut impecabil. Este o operă de artă. Mă aștept pe deplin să primească un Premiu Nobel, poate… sau nu știu, a glumit acesta.

Este un pariu îndrăzneț. Este un pariu îndrăzneț și sunt, evident, prea apropiat de proiect ca să pot avea acum o perspectivă cu adevărat obiectivă. Totuși, sunt foarte mândru că am mers până la capăt și am realizat un serial pe care ne-a plăcut enorm să-l facem.

– Domnule Lorre, vă gândiți la un serial cu mai multe sezoane sau va fi o miniserie?

– Chuk Lorre: Asta nu depinde de noi. Depinde, în fond, de fani. Dacă oamenii îl vor urmări în număr suficient de mare, poate vom primi șansa să facem încă un sezon.