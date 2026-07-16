Unul dintre cele mai importante servicii de livrare de mâncare din România tocmai a fost vândut. Prețul tranzacției globale e uriaș

Compania germană Delivery Hero a ajuns la un acord privind vânzarea afacerilor sale din 14 țări. Printre ele și România, scrie site-ul Profit. Cumpărătorul este firma americană de private equity SSW Partners.

Compania deține în România serviciul de livrare de alimente Glovo, iar valoarea tranzacției globale este de circa 1,6 miliarde de dolari, potrivit sursei citate.

Glovo, operatorul platformei omonime de livrări rapide la domiciliu, a intrat în România în urmă cu opt ani.

Potrivit Profit, compania americană Uber Technologies a lansat, joi, o ofertă de preluare pentru Delivery Hero, care evaluează grupul german la 14,8 miliarde de dolari.